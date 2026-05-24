スニーカーの王様 perante衰退、On、HOKA、Asicsなどの新しいブランドが注目を集める

ナイキをはじめとするスニーカーブランドの使用者数は減少しており、代わりに、スイスのOnやフランスのHOKA、そして日本が誇るアシックスなどの新しいブランドが注目されています。靴・履物小売市場調査によると、スニーカーを含むスポーツシューズの市場規模は、2019年度に比べ、2024年度には25%増加したとのことです。これからはさらに高まると予測されていますが、メンズビジネス革靴を含む紳士靴は需要が低迷しており、レディース靴はコロナ前の水準まで回復していません。

スニーカー の王様のような地位を長年にわたって持ち続けた ナイキ が、履く人が減少していることがわかります。 代わりに、スイスのOnやフランスの HOKA 、そして日本が誇るアシックスなどの スニーカー ブランドが目についています。

靴・履物小売市場調査によると、スニーカーを含むスポーツシューズの市場規模は、2019年度6827億円だったものが、2024年度には7173億円と過去最高額を記録したとのことです。 この勢いは止まらないと予測されており、2025年度には7280億円、26年度には7320億円にまで高まると予想されています。 一方で、靴業界全体を見ると、メンズビジネス革靴を含む紳士靴は需要が低迷しており、ヒールやパンプスを含むレディース靴はコロナ前の水準まで回復していません。

靴・履物小売市場全体がいまだにコロナ禍で失った需要を取り戻せていない状況で、スポーツ鞋だけが過去最高を更新し続けています。 要は、現役世代は歩きやすさや疲れにくさ、快適さという選択基準によって、革靴やヒール、パンプスからスニーカーへの大規模な乗り換えが起きており、それがメンズ革靴業界、ヒール、パンプスなどのレディース靴業界の苦戦の要因となっている可能性があります。 オジサン世代には、スニーカーといえば「ナイキ」という印象が強いかもしれません。 しかし、この「ナイキ」人気の下降にも陰りが見え、代わりの新しいブランドがいくつも escolha





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