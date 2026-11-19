元交際相手のSNS投稿に「いいね」を15回連打したとしてストーカー規制法違反で起訴された女に対し、東京地裁は拘禁刑6月などの有罪判決を言い渡した。

東京地方裁判所は、元交際相手の SNS 投稿に反復して「いいね」などを押したとして ストーカー規制法 違反に問われた30代の女性に対し、 有罪判決 を言い渡した。

林欣寛裁判官は6月3日、拘禁刑6月、保護観察付き執行猶予3年を宣告した。この判決は、単なるSNS操作が法律上の「つきまとい」行為に該当し、厳罰の対象となり得ることを示す重要な事例となる。

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「いいね」連打は悪質な犯罪行為と認定

被告は都内在住の30代女性で、当時40歳だった元交際相手に対し、X（旧ツイッター）の投稿に「いいね」を14回押す行為と、再投稿を1回行う行為を行った。この違反は、3月3日に警察から受けられていた禁止命令の直後である5月27日までに実施された。

林裁判官は判決理由で、被告の行為が「執拗で被害者に恐怖を感じさせる悪質な犯行だ」と断定した。被告は同年2月に男性から別れを告げられた直後、翌日にはLINEでメッセージを送信し続けるなど、複数の嫌がらせ行為を重ねていた。

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桶川事件を契機に制定された法改正の適用

日本のストーカー規制法は、平成11年に起きた「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、翌平成12年に成立した。当時21歳の女子大学生が元交際相手の兄らに刺殺されたこの事件を機に、恋愛感情を満たす目的での付きまといや、反復する嫌がらせ行為が規制対象となった。

事件後、警察による「警告」や「禁止命令」の実施が可能となり、違反した者に対して罰則が科される制度が整えられた。しかし、その後も悲惨な事件は絶えなかった。平成28年には東京都小金井市で、音楽活動を行っていた女性がファンの男に刺され、一時重体となる事件が発生した。

SNS利用行為が法規制に組み込まれた経緯

小金井事件の加害者は、当初は好意的なメッセージを送っていたが、思いが届かないと判断すると一方的に怨恨を募らせ、攻撃的な言葉を投稿した末に凶行に及んだ。当時、法律はSNSという新しいツールへの対応が遅れており、このような行為が「つきまとい」に当たると規定する条文は存在しなかった。

そのため、同年中に法改正が行われ、SNS上での一方的なメッセージ連続送信などが規制対象に追加された。今回の判決も、この法改正の流れを明確に反映したものと見なされている。

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法律の専門家が見る判決の意義と今後の動向

元裁判官で弁護士の片田真志氏は、今回の判決について、ストーカー規制法が相手を怨恨抱きSNSを利用する行為を規制するものであると指摘する。片田氏は「メッセージ投稿だけでなく、いいねボタンを押すことも法の刑罰の網の中に入る」と説明した。

片田弁護士はまた、被告が事件の1週間前に罰金刑20万円を受けていたことを強調し、元交際相手へのいやがらせを繰り返していた背景を考慮した上での判決であったと述べる。単純に昔の付き合っていた相手のSNSに「いいね」した程度では問題にならないが、反復行為がある場合は別であると補足した。

公判を通じて被告は、事件の発端となったXアプリの削除を約束した。この判決が、SNS時代のストーカー行為に対する社会的な警戒感を高め、法執行の明確化に寄与することを期待する声が強まっている。