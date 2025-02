ストーリーライン株式会社、カフェインコントロールをコンセプトとした新ブランド「CHOOZE COFFEE」を日本橋にオープン

ストーリーライン株式会社は、カフェイン摂取量と健康状態を考慮したパーソナライズされたカフェイン摂取量の提案という革新的なコンセプトで、新ブランド「CHOOZE COFFEE」を日本橋にオープンしました。カフェインコントロールへの関心が高まる中、ユーザー一人ひとりの状況に合わせた最適なカフェイン摂取量を提案することで、新しいコーヒー体験を提供する事を目指しています。

レベル00からレベル05まで、ご自身の状況に合った適切なカフェイン量を提案する「 カフェインコントロール 」をコンセプトに、東北大学と独自のカフェイン除去プロセスの研究開発を行うディープテックベンチャー、 ストーリーライン株式会社 (本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:岩井順子)は、2月17日(月)から 日本橋 店で「CHOOZE

COFFEE(チューズコーヒー)」をオープンし、その日のカフェイン摂取量や健康状態、今後の予定などを基に、最適なカフェイン摂取量を提案する「カフェインレコメンドサービス」を開始します。\「カフェインコントロール」とは、時間帯や気分、健康状態、コンディションに合わせてカフェインの摂取量を調節し、カフェインの作用と上手く・適切に付き合うライフスタイルを指します。全日本コーヒー協会が発表したコーヒーに関する「2024年の重大ニュース」では、「カフェインコントロールへの関心高まる。カフェインレス関連製品も増加」と発表されました。また、全日本コーヒー協会の調べによると、2022年から2023年にかけてデカフェ(カフェインレス)コーヒーの輸入量が過去最高を更新したとされ、デカフェコーヒーの需要は今後もさらに増えることが予想されています。\そこで、ストーリーラインは、デカフェ(カフェインレス)コーヒーの潜在ニーズを発見・発掘し、新しいユーザー価値の創出を目指し、2022年10月より、新コンセプト「カフェインコントロール」の実証店舗としてCHOOZE COFFEEをオープンしました。2025年1月末現在のデータでは、時間帯別で選択されるカフェイン量を調査したところ、時刻が遅くなるにつれ、低カフェインを選ぶ割合が高まり、夕方(16時以降)の購入では、半数以上(64.0%)となりました。一方、一般的に覚醒効果を求めるため、カフェイン摂取量が増えると想定される午前中(7時から12時)の割合も30%を占めることから、一部のユーザーにおいてカフェインフリーのライフスタイルが顕在化している様子が伺えます





