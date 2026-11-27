ストリートファイター6のトレーニングモード操作を効率化する(Stream Deck)の設定方法と活用術。ボタン割り当てやDiscord連携で上達を加速。

ストリートファイター6 の トレーニングモード には、バトルの再スタートから状態の保存・再生、ガードやカウンター設定、ダミーレコードの記録・再生など、多岐にわたる操作項目が存在する。これらの機能は上達に不可欠だが、デフォルトの設定ではすべての操作をカバーしきれない場合があり、特にデバイスに空きボタンがない環境では使いこなすのが困難になることが多かった。

ショートカット設定とStream Deckの連携方法

本作側には「ショートカット操作設定」があり、ファンクションボタン（FUNC）と任意のボタンを組み合わせてショートカットを実行できるようになっている。しかし、項目数が多いことや、デバイスによってFUNCボタンを割り当てられる空きボタンがないなどの問題から、すべての機能を効率的に利用できないプレイヤーも少なくない。設定後もどのキーに何を入れればよいかを忘れるケースも発生しがちだ。

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こうした課題を解決するのがStream Deckである。このデバイスを使用すれば、すべての設定項目をキーに登録でき、複数のボタンを同時に押すことなく「ワンボタン」で動作を実行することが可能になる。具体的な設定手順はまず、ストリートファイター6側で設定したい項目に対して、QやWなど使用していない適当なキーを割り当てることから始まる。その後、Stream Deckアプリで「ホットキー」をドラッグ＆ドロップし、ゲーム側で割り当てたのと同じキーを設定するだけで完了する。

この方法ではStream Deck側にFUNCを設定する必要がないため、デバイスのボタンの制約を受けずに済む。また、登録したキーには「リスタート」や「状態保存」などのタイトルを入力できるため、LCDキーのディスプレイ上に表示され、どの操作を行うべきかが一目でわかる。プリセットのアイコンを自由に設定したり、画像ファイルを取り込んだりすることで、直感的な操作性をさらに高めることも可能だ。

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実用的な操作性とハードウェア特性

実際にカスタマイズされたStream Deckを使用した経験からは、想像以上の扱いやすさが実感できる。左手デバイスを使用してきたプレイヤーでも、ディスプレイがあることで指先に操作を覚えさせる必要がなく、ミスのない操作が可能になる。特に「ガード設定」と「カウンター設定」をワンタップで切り替える操作は、トレーニングの効率を飛躍的に向上させる。この機能は複雑なコマンド入力が必要な対戦において、極めて重要な利点をもたらす。

今回使用されたStream Deck MK.2は、サイズが118 x 84 x 25 mmで片手で持てるコンパクトさであり、本体重量が145 gと非常に軽量である。そのため、机の上だけでなく膝置きでも負担がなく、長時間のトレーニングでも快適に使用できる。ボタン数が少ない往年のアーケードコントローラーやゲームパッドを使用しているプレイヤーでも、このデバイス一つでトレーニングモードをスムーズに活用できる。

対戦以外での多様な活用シーン

Stream Deckの活躍はトレーニングモードにとどまらず、リプレイ画面での操作効率化にも寄与する。リプレイはトレーニングモードほど複雑な操作はないが、キーバインドを変更している場合、どのキーが停止や戻るのかわかりにくくなる。Stream Deckでアクションを登録・管理しておけば、このような混乱を未然に防ぎ、スムーズな再生操作を実現できる。

また、チャットの定型文登録も推奨される活用法だ。カスタムルームやバトルハブでの会話において、本作側の定型文ではカバーしきれない細かな部分を補完できる。例えば、マルチアクションでホットキーのShift+T（チャット開く）やテキストを組み合わせて、「3先3本おねがいします」といった発言をワンタップで送信できる環境を整えられる。

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さらに、プラグインを導入することでDiscordの音声通話への参加、画面共有、チャットのミュートなどをワンタップで行えるようになる。ゲームプレイ中にDiscordがバックグラウンドにあっても操作が可能であり、友達との通話やコーチング受けの際に、スムーズなコミュニケーションを取る助けとなる。15ボタンであるが、1つのプロファイルに10ページまで用意でき、ページ切り替えもワンタップで設定できるため、場面ごとにページを分けることでボタン不足を解消できる。