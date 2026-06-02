ストラトス・プロジェクトの開発に反対する住民の抗議活動が続く

ユタ州のストラトス・プロジェクトの開発に反対する住民の抗議活動が続いており、地元政治家に圧力をかけている。

公共料金利用者の保護、「人間主導のAI開発」の推進、「透明性があり、実質的かつ徹底したパブリックコメントの機会の提供」なども原則として掲げられている。 郡の委員会が4万エーカー（編注：東京ドーム約346個分）にわたるハイパースケール・ データセンター キャンパス「 ストラトス・プロジェクト 」の計画を承認した。

多くの住民が激しく反対しており、地元の議会に詰めかけたり、請願書を回覧している。 最近では、一部の反対派がユタ州議会議事堂前でデータセンターへの抗議活動を行った。 オリアリーはこの開発を何度も擁護してきた。 今月初め、彼は根拠を示さないまま、「プロの抗議者」が論争の多くを仕組んだと示唆し、AIが一部の意見を増幅させたとも述べ、さらに中国の資金が怒りを煽っていると主張した。

コックス知事は5月のXへの投稿で、ストラトス・プロジェクトの開発業者が段階的な開発アプローチに合意したと述べた。 これにより、計画されているすべての追加工事について新たな許可申請が必要となる。 データセンターは11月の中間選挙を前に、主要な政治的争点となりつつある。 全国各地のコミュニティが反対運動を展開し、地元政治家に圧力をかけている。

例えば2月には、ニュージャージー州のある市の住民が、データセンターの開発を阻止することに成功した。 ストラトス・プロジェクトは、地元住民の反対運動に直面しながら、開発の進展を進めている。 オリアリー知事は、データセンターの開発が地域経済に利益をもたらすと主張しているが、反対派は、環境への影響や、住民の生活に及ぼす影響を懸念している。 ストラトス・プロジェクトの開発は、地元住民と政治家の間で議論が続いている





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