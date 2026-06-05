ステランティス・ジャパン、画期的なサポートプログラム「Fun to Drive Care」を発表 修理長期化時には20万円キャッシュバックでオーナーの安心と移動の自由を守る

ステランティス・ジャパンは新プログラム「Fun to Drive Care」を発表。新車保証期間中の機械的トラブルで走行不能になった場合、代車提供に加え修理が30日以内に完了しなければ20万円をキャッシュバックする。これは愛車の長期修理によるオーナーの不安に寄り添い、ドライブ体験と移動の自由を守るメーカーの強い覚悟の表れ。2026年6月1日以降の登録車を対象に、フレンチブランドならではの安心したカーライフを支援する。

ステランティス ・ジャパンが導入する新プログラム「Fun to Drive Care」は、ユーザーのカーライフをどんな時も途切れさせないという強い意志に基づいた全く新しいサポートの形である。

このプログラムの最大の特徴は、新車保証期間内に機械的トラブルで走行不能になった場合、正規ディーラーがすぐに代車を提供するだけでなく、修理が30日以内に完了しなかった場合に20万円をキャッシュバックするという点だ。 これは単なる金銭的支援ではなく、愛車の長期修理によるオーナーの不安や不便に寄り添い、移動の自由とドライブ体験を守るというメーカーの自信と覚悟の表れである。 ステランティス・ジャパンの小川隼平氏は「問題をしっかり解決し、安心してフレンチカーライフを楽しんでほしい」と語る。

対象車種は2026年6月1日以降に正規ディーラーで受注・登録された最新かつ人気モデルで、プレミアムブランドのDSへの展開も期待される。 このプログラムは、車両自体の魅力に加え、購入後のサービス体験を両面からブランド価値を高める試みであり、日本に上陸したばかりのフランス車が持つ個性的なドライビング体験を、最も安心できる形で提供することを目指している





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