ステランティスCEO、2028年まで原材料高騰警告

ステランティスCEOアントニオ・フィロサ氏は、2027年から2028年にかけて原材料と半導体コストが大幅に上昇すると警告。零跑汽車との提携で安価なEV開発を進める。

自動車大手 ステランティス の アントニオ・フィロサ 最高経営責任者（CEO）は12日、同社およびサプライチェーン全体が今後少なくとも1年間、原材料や電子部品の大幅なコスト上昇に見舞われると警告した。この危機感を示した場は、イタリア・ミラノで開催されたイタリア自動車工業会（ANFIA）の年次総会であり、業界への明らかな警鐘となった。

数十億ユーロ規模のインフレ対応義務

フィロサCEOは、2027年、そして恐らく2028年も、ステランティスとサプライヤー各社が原材料の大幅な価格上昇に加え、メモリー半導体、プリント基板（PCB）、半導体自体のコスト高騰に対処しなければならないと指摘した。同氏はこの状況を、自社にとって数十億ユーロ規模のインフレであると定義し、その深刻さを強調した。このコスト増は単なる一時的な変動ではなく、中長期的な経営課題として認識されている。

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零跑汽車と連携し安価なEV開発へ

コスト増圧の中で、ステランティスは中国の提携先である零跑汽車（リープモーター）との協力関係を再確認した。両社は、ステランティスが計画している安価な小型電気自動車（EV）「E-car（イーカー）」の開発で協力することを正式に決定した。この戦略は、欧州市場での競争力維持と、中国企業の技術活用を兼ねている。開発協力により、両社は自動車生産におけるコスト構造の変革を図る。

イタリア南部工場で製造と販売の計画

開発されるE-carは、ステランティスのイタリア南部ポミリアーノにある工場で製造されることが決定している。同車の販売開始は2028年を見込んでいる。フィロサCEOは、縮小傾向にある欧州のエントリーレベル車市場を活性化させることが、この小型EV導入の主要な目的であると述べた。これにより、イタリア国内の生産拠点の活用が促進され、地域経済への貢献が期待される。

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欧州工場運営支援と技術共同開発

フィロサCEOは、リープモーターとの提携が、イタリア工場を含むステランティスの欧州各工場の運営を助けると説明した。さらに、両社は将来の電気・電子ソリューションにおける共同開発も支援する方針である。E-carは、両社が緊密に連携して取り組む分野の一つとして位置づけられており、技術面でのシナジー効果も期待されている。この連携は、単なる車両開発にとどまらず、製造プロセス全体の効率化にも寄与すると見られる。

サプライチェーン全体の負担増と対策

ステランティスの警告は、自動車産業全体が直面するサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにした。部品の供給不安とコスト増は、自動車メーカーの利潤率を圧迫し、最終的な車両価格上昇につながる可能性がある。フィロサCEOの指摘は、業界全体でコスト管理と供給網の多様化が急務であることを示唆している。ステランティスは、この高いコスト環境下でも、E-carを通じた市場シェアの確保を目指し、戦略的なパートナーシップを活用して対応を進める。