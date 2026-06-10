ステゴロヨガの誕生とフィリピンの格闘技 アルジュン開発秘話とティファコラボの舞台裏

新キャラクター「アルジュン」は、ステゴロとヨガを組み合わせた独自の戦闘スタイルを持ち、フィリピンの格闘技と文化を反映している。開発陣がその背景と、格闘ゲームコミュニティへのアプローチについて語る。さらに、『ファイナルファンタジーVII』とのコラボレーションで実現したティファの参戦秘話と、今後のストーリーコンテンツの展望に迫る。

そこから、パンチとキックで戦う「ステゴロ」という要素とヨガがくっついて、「 ステゴロヨガ 」になりました。 すごく話題にしていただいて、こちらもびっくりしましたね。

「ヨガって全部ステゴロなんじゃないの？ 」みたいなツッコミもありましたし（笑）。 ただ、アルジュンは独自のセンスを持った、かっこいいキャラクターにしたいと思っていました。 ストーリーにも少し出ていますが、警官で正義感の強いキャラクターでもあるので、そうした部分も含めて、かっこよく見えていたら嬉しいです。

まず、なぜフィリピンなのかという点ですが、格闘ゲームコミュニティ、いわゆるFGCには、特に『ストリートファイター』に関わっているプレイヤーや運営、実況者の方々の中に、フィリピンにルーツを持つ方がかなり多いんです。 そうした方々にもアプローチしたいという思いがありました。 長い年月『ストリートファイター』を作る中で、いろいろな国の格闘技を題材にしてきました。 それこそ、トルコのヤールギュレシ、いわゆるオイルレスリングまでやっているくらいなので。

そんな中で、ちょうど「フィリピンの格闘技を取り入れたい」と思っていたところに、フィリピンにルーツを持つキャラクターの話があったので、それなら合わせるのがいいんじゃないかと考えました。 象徴的なカラーや、カランビットナイフを使って戦うスタイルなども含めて、自然と形になっていったキャラクターです。 ――ワールドツアーについては、イングリッドの追加でひと区切りとなりました。 今後、ワールドツアーに代わるようなストーリー要素や、キャラクターを掘り下げるコンテンツを展開する予定はあるのでしょうか。

開発スタッフもワールドツアーが好きだったので、作りたいという気持ちはあります。 ただ、いろいろな事情もあって、少し難しくなってしまった部分もあります。 一方で、格闘ゲームへの入り口として、チュートリアル的な役割を持たせるという点では、ワールドツアーで一定の役割を果たせたのかなと思っています。 きっかけとしては、スクウェア・エニックスさんに知り合いがいて、3年ほど前に「何かコラボしたいよね」という話をしたことが始まりでした。

『ファイナルファンタジーVII』シリーズの中で、格闘技を使うキャラクターとしてティファは非常に印象的ですし、ものすごく人気のあるキャラクターでもあります。 コラボするならぜひティファが良いよね、という話になりました。 そうですね。 『ファイナルファンタジーVII リメイク』シリーズがちょうど今アクティブに展開されていますし、スクウェア・エニックスさんも力を入れていらっしゃるタイミングだったので、チャンスだなと思っていました。

個人的には、『ファイナルファンタジーIV』のヤンや、『ファイナルファンタジーVI』のマッシュも好きなんです。 ただ、「今じゃないだろ」と言われそうというか（笑）。 やはり今コラボするなら、絶対にティファですよね、という思いもありました





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