スティーヴン・キング原作、フランク・ダラボン監督・脚本によるSFホラー映画『ミスト』2007年版が2027年1月8日より2週間限定で4K版リバイバル上映される。本ポスタービジュアルと新規予告編、上映劇場が発表された。突如発生した深い霧によりスーパーマーケットに閉じ込められた人々が、霧の中に潜む謎の生物に追い詰められ、恐怖と不安から常軌を逸していく姿を描く。公開から年月を経ても衝撃的な結末が語り継がれている作品だ。Filmarksホラー限定で2人以上で鑑賞すると1人あたり400円引きとなる道連れ割も実施し、通常1700円の鑑賞料金が1300円となる。

スティーヴン・キング原作、 フランク・ダラボン 監督・脚本によるSFホラー映画『 ミスト 』（2007年）が、2027年1月8日より2週間限定で4K版のリバイバル上映が実施される。 このたび、本ポスタービジュアルと新たに制作された予告編が解禁され、上映劇場も発表された。

『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』のダラボン監督が、同じくキングの小説を映画化した本作。 突如発生した深い霧によってスーパーマーケットに閉じ込められた人々が、霧の中に潜む謎の生物に追い詰められ、恐怖と不安から次第に常軌を逸していく姿を描く。 公開から年月を経てもなお、衝撃的な結末が語り継がれている作品だ。 解禁された本ポスタービジュアルには、深い霧に閉ざされたスーパーマーケットの店内から、霧の向こうを見つめる登場人物たちの不安げな表情が捉えられている。

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今回の4Kリバイバル上映にあわせて、新たに制作された予告編も公開された。 また、「Filmarksホラー」限定の鑑賞施策として、2人以上で鑑賞すると1人あたり400円引きとなる「道連れ割（みちづれわり）」も実施。 通常1700円の鑑賞料金が1300円となる。1人で絶望と向き合うもよし、友人や家族を“道連れ”に、その衝撃を分かち合うもよし。 鑑賞後に感想を語り合いたくなる本作ならではの楽しみ方ができそうだ。