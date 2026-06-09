スチームパンクRPG『アヴァロン』新トレイラー解説！ 時間干渉のメカニズムと個性的なキャラクターたち

スチームパンク都市アヴァロンを舞台にした一人称視点RPGの新トレイラーについて、開発関係者が解説。主人公モーガン・ヴァネットのカスタマイズ性、飞行オートマトン「プレンティス」と時間装置「クロノメーター」の機能、仲間「ロッテン・ロウ・フーリガンズ」の時間干渉による変化、そして支配者「レディ・アイアンウッド」の野望など、ゲームの核心メカニズムと主要キャラクターを详细介绍。

本作は スチームパンク 風の大都市 アヴァロン を舞台とした一人称視点 RPG である。 過去と未来を行き来する能力を持つ主人公 モーガン・ヴァネット として、時をかけながら数々の決断を下し、 アヴァロン の未来を自らの手で変えていくことになる。

このゲームに関する新たな公開トレイラーについて、Chad Moore氏が解説記事を発表した。 それによれば、トレイラーに登場するモーガン・ヴァネットはあくまで一つの可能性に過ぎず、プレイヤー一人ひとりが自分だけの存在へとカスタマイズできるという。 球体の飛行型オートマトン「プレンティス」は、時間を超える旅に同行し、分岐した現実の中で主人公を導くガイド的役割を果たす。 また、時間旅行に必要な装置「クロノメーター」の入手にも深く関与し、専用のスキルツリーを備えることで、世界に干渉するための手段を増やしていくことができるとされている。

クロノメーターを使ったアクションやアビリティも存在し、その一例として、特定のオブジェクトを瞬時に移動・再配置する能力「ディスプレイス」が挙げられる。 開発チームは2027年にかけて、アビリティの全体像を順次公開していく予定とのことだ。 トレイラーでは、仲間として登場する「ロッテン・ロウ・フーリガンズ」のメンバーも紹介された。 彼らは直接時間を旅するわけではないが、主人公が時間に干渉することで、別れる前とは全く異なる存在になってしまう可能性がある。

さらに、主人公以外の存在による時間干渉の影響を受けることもあると説明されている。 最後に焦点が当てられたのは、主人公が対決することになる「レディ・アイアンウッド」である。 アヴァロンの冷酷な支配者である彼女は、タイムトラベルの力を用いて自らが権力の座に永続的に君臨できるよう、歴史を書き換え続けている。 悪行を暴こうとする主人公に対しては、配下のインダストリアル・シークレット・サービスを差し向けてくるとのことだ





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