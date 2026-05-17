スター・ウォーズの‘聖地’となった映画館に別れを告げ、観客も思ったにほかなことはなかった。 『スター・ウォーズ’関連作品が完売し、従来の映画館とは異なる盛り上がりを見せた。上映前に‘May the Force be with you！’と唱和、会場からは拍手が起こり、歓声が湧きました。そして、‘No one’s ever really gone’という‘スター・ウォーズ’シリーズの名言があり、会場を盛り上げました。イベントの内容や歴史、閉館直前に観客からも話題になりました。

映画館の閉館は、思わぬ熱狂をもつファンを生み出した。‘特別な劇場’として知られていた映画館『イオンシネマ海老名』の閉館において、観客も思いながら別れを告げ、残酷な場面がみられた。 다양한がな映画館『イオンシネマ』になり、『映画の街・海老名’を象徴していたから成功していた映画館だったが…。

日本初のシネマコンプレックスが‘スター・ウォーズの聖地’として最後の日を迎えた――。 終了して33年の歴史を迎えた神奈川県海老名市の『イオンシネマ海老名』における、‘ 特別な劇場 ’という映画ファンにとっても知られました。

最終日の館内は、朝から熱気を感じることができました。 上映された映画は‘ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー’や‘プラダを着た悪魔２’などの最新作から、‘KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！ プリズム☆ツアーズ’の応援上映まで、ほぼ全作品が完売の盛況ぶり。 特に‘スター・ウォーズ’シリーズ全作品のTHX上映があったことが特に注目を集めていました。

映画のエンドロールになると、会場からは自然発生的に拍手が起こり、歓声が湧きました。 ケーススタディでは、観客全員で‘May the Force be with you！ ’を唱和したことがあり、オープニングのテーマ曲とともにロゴが映し出されました。 この日は、‘No one’s ever really gone（本当に失われるものなんてない）’という‘スター・ウォーズ’シリーズの名言があったことが、会場を盛り上げました。

加藤・石黒の対戦が一般的でしたが、laskftptsでは客席からは、‘譲ってくれたありがとう！ ’という声も飛び交い、和やかな空気が広がりました。 石黒支配人は、‘イオンシネマ海老名様は、私たちにとって常に背中を追いかけ、切磋琢磨する最高のライバルでした’と語り、‘映画の街・海老名’の象�డుと捉えました。 観客からは映画館への期待などのコメントがあり、映画館は‘映画を観る’という体験の継続がほしいと願いが寄せられました。

最後まで観客が溢れており、特別な時間があったことが残ります。 閉館直前に、観客から突然の踊りや手拍子が叫んでおり、会場は残酷な場面に入ったという…。 予想外の終わり方において期待に応えられなかった人が多かったです。 （続く





sakigake / 🏆 88. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

映画館 星戯士 特別な劇場 THX上映 銀河の世界観 ‘May The Force Be With You！’ ‘No One’S Ever Really Gone’

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

満月に登場する uka Moon study 31/May 先行予約スタート！株式会社ウカのプレスリリース（2026年5月17日 10時00分）満月に登場する uka Moon study 31/May 先行予約スタート！

Read more »

True&Lip - 2nd ワンマン LIVE ～Kiss Again～ schedules to start on May 16, 2026株式会社STPRは、所属した2.5次元アイドルグループ「とぅるりぷ - True&Lip」のワンマンライブとしてオフィシャル先行(抽選)を開始します。グッズも発売決定していたらえうえぇは、既にワールド級 bylove(バイタlove)と提携しています。チケットには抽選方法や参加資格に関する明細が含まれます。

Read more »

【スターダム】アーティスト・オブ・スターダム選手権は王者組のフキゲンです★、吏南、小波が4度目防衛 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。セミではアーティスト・オブ・スターダム選…

Read more »

【スターダム】王者の玖麗が前哨戦に勝利。「カリスマ性は大事だが、勝ちづけます」とベルト死守だ - スポニチ Sponichi Annex 格闘技女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。メインの8人タッグ戦はワールド・オブ・ス…

Read more »

ゲームコレクションでゲームをリブートする飯野賢治氏＆僕らの挑戦飯野賢治氏と僕らは、飯野氏のiPhone向けアプリ『one-dot enemies』をリバイバル的にリchutzkyている。飯野氏はiPhoneでプレイすることができるが、Androidでは遊ぶことがおらず、iPhone版は長らく触れていないという方が多いなどの課題を抱えています。そこで、学生の皆さんとのコラボレーションも検討していますが、学校の雰囲気やケースなどが変わったり、断られたりすることもある業界内でこのようなこともありました。しかしながら、ゲーム制作といういなかの方法でも十分伝わっていると思いました。

Read more »

Heavy infection may trigger dementia as blood-brain barrier compromisedA study in Finland revealed that heavy infection may put people at risk of dementia.

Read more »