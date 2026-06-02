スター・ウォーズ新作、韓国版ポスターが話題！グローグーが韓服姿でメンコ遊び

映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の韓国特別ポスターが、伝統文化を取り入れたデザインで日韓で反響を呼んでいる。本作は帝国崩壊後の銀河を舞台に、マンダロリアンとグローグーの絆を描く。

映画「 スター・ウォーズ ／ マンダロリアン ・アンド・ グローグー 」（原題：The Mandalorian & Grogu）が5月22日から日本で公開され、シリーズ7年ぶりの新作として大きな注目を集めている。

本作は、ディズニープラスのドラマシリーズ「マンダロリアン」を基にした劇場版で、ジェダイの帰還から約5年後、帝国崩壊後の銀河を舞台に、賞金稼ぎマンダロリアン（ディン・ジャリン）とフォースの力を持つ幼い種族グローグー（通称ベビーヨーダ）の絆を描く。 監督はシリーズの生みの親であるジョン・ファヴローが務め、ペドロ・パスカルが声とモーションキャプチャーで主演。 アクションシーンや壮大な宇宙戦闘はもちろん、グローグーの愛らしい仕草やディンとの親子のような関係性が、既存のファンだけでなく新規ファンも魅了している。

先日発表された2分間の本予告では、新たな敵や惑星、そしてマンダロリアンが被るヘルメットの秘密にも迫る内容で、SNSでは考察が飛び交っている。 公開初日には東京・新宿の映画館で特別上映イベントが行われ、コスプレイヤーやファンが詰めかけ、熱気に包まれた。 特に話題を呼んでいるのが、韓国で公開された特別描き下ろしポスターだ。

韓国のディズニー公式X（旧Twitter）は、人気イラストレーター兼音楽YouTuberのKIMSTAR（キムスター）さんによる2種類のポスターを公開。1枚目は伝統的な韓国の帽子「カット」をかぶり、瞑想のようなポーズをとるグローグー。2枚目は韓服を着たグローグーとマンダロリアンが、昔ながらの遊び「メンコ」で遊ぶ姿が描かれている。 どちらも韓国の伝統文化を巧妙に取り入れたデザインで、SNSでは「韓国のローカライズプロモ好き」「羨ましすぎる！ 」「グローグーの韓服、めっちゃ良い」といった声が多数寄せられた。

さらに、このポスターは日本でも大きな反響を呼び、「他にも色んな国の感性を取り入れたディン親子を想像すると楽しい」というコメントも。 実際、各国で独自のローカライズポスターが制作されるのはスター・ウォーズシリーズの伝統であり、過去には日本の浮世絵調やアニメ風のポスター、メキシコの死者の日をテーマにしたアートなどが話題を集めてきた。 日本国内でも独自のプロモーションが展開されている。 特に注目を集めたのが、人気漫画「進撃の巨人」の作者・諫山創さんが手がけたインスパイア・アート。

マンダロリアンとグローグーを、壮大で迫力あるタッチで描き、「かっこいい！ 」と絶賛の声が相次いだ。 また、映画館では限定ポスターのプレゼント企画や、グローグーのぬいぐるみがもらえるキャンペーンも実施中。 公開を記念して、東京・渋谷のスクランブル交差点には巨大な3Dデジタルサイネージ広告が登場し、グローグーがあらゆる方向から通行人に手を振る演出が話題を呼んでいる。

「スター・ウォーズ」シリーズは2027年に第一作目の劇場公開から50周年を迎える。 それを前に、本作が新たな世代のファン獲得の起爆剤となるか、今後の展開にも期待が高まる。 映画は現在全国の劇場で絶賛公開中で、上映時間は約2時間10分。 IMAXや4DX、ドルビーシネマなど多様なフォーマットで楽しめる





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