スターバックス新作『ごろっとイチゴミルク』 贅沢カスタムで大人のいちごミルクを楽しむ

スターバックスが5月11日から販売を開始した新作ドリンク『ごろっとイチゴミルク』を紹介。いちごの果肉とミルクのハーモニーが楽しめるこのドリンクは、見た目も華やかで、カスタマイズの幅も広い。インスタグラマーたちの実例を通じて、様々なアレンジ方法やおすすめの楽しみ方を解説する。

【 スターバックス 】では5月11日から、 いちご の「 新作ドリンク 」が登場しています。 ミルクとあわせて味わえるドリンクは、 いちご の赤が映える、見た目も華やかな仕上がり。 気分を上げたいカフェタイムにぴったりです。

今回は可愛いカスタムと共に、ドリンクの魅力をお届けします。 赤と白のコントラストが美しい「ごろっと イチゴ ミルク」。 下層にはいちご果肉を加えており、華やかな風味と共に、飲み応えが感じられそうです。 上層にはミルクが味わえ、2つの層を混ぜると優しい風味が楽しめるかも。

「無脂肪ミルク」にカスタムしたインスタグラマー@megumiko_maniaさんは「甘すぎない、その余白が心地いい」「大人ないちごミルク」と感想を投稿。 フローズン系ではないので、冷房が効いている場所では体が冷えすぎずに飲み切れそうです。

「ごろっと イチゴ ミルク」の贅沢なカスタムも必見。 インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんが「ソイミルクに変更」「ホワイトモカシロップに変更」「ホイップ追加・多め」「チョコレートソース追加」「ライトアイス」「エクストラミルク」「いちご果肉2杯ブレンド⁡」とした贅沢な一杯です。 ピンク・赤・白が映える可愛らしい仕上がり。 リッチなミルク感に癒されつつ、チョコのコクが良いアクセントとして感じられるかも。 頑張った自分へのご褒美に味わうのも良さそうです。writer：S.Hoshin





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

スターバックス 新作ドリンク いちご ごろっとイチゴミルク カスタマイズ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「世界の優秀な教員10名」に選ばれた立命館小の正頭先生、11/9（水）ご登壇！モチベーションを高める教育実践とは【11/1（火）～11/11 （金）オンラインラーニングフォ...一般社団法人日本オンライン教育産業協会のプレスリリース（2022年10月14日 08時00分）[世界の優秀な教員10名]に選ばれた立命館小の正頭先生、11/9（水）ご登壇！モチベーションを高める教育実践とは 11/1（火）～11/11 （金）オンラインラーニングフォーラム2022

Read more »

RQの荏崎ろあがメカニック視点で振り返るラリージャパンの過酷さと達成感 (1/3)皆さんこんにちは、レースクイーンの荏崎（えざき）ろあです。前回から時間が経ってしまいましたが、今回はラリージャパン 2022のDAY2（11/11）から最終日（11/13）までの様子をメカニック視点でお伝えしていきます。

Read more »

【卓球】早田ひなが“メダル”へ王手 北朝鮮選手との激闘を制して日本勢唯一の4強 準決勝は世界1位中国の孫穎莎 ｜日テレNEWS NNN◇パリオリンピック2024 卓球 女子シングルス準々決勝(大会7日目＝日本時間2日、パリ南アリーナ)卓球女子シングルスの準々決勝では、世界ランク5位の早田ひな選手が北朝鮮のピョン ソンギョン選手と激突し、4-3(11-5、11-5、13-15、11-8、9-11、4-11、11-6)で勝利。ベスト4入りを決めました。世界ランク168位ながら勝ち上がったピョン...

Read more »

【中級者向け】“Excelのプロ”から学ぶ！TIME関数の基礎から応用までマスターしよう！11/11（月）、11/25（月）無料セミナー「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ」開催【中級者向け】“Excelのプロ”から学ぶ！TIME関数の基礎から応用までマスターしよう！11/11（月）、11/25（月）無料セミナー「前後編でじっくり学ぶ、Excel関数シリーズ」開催 株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース

Read more »

Philips、2万円台で120Hz表示/65W給電USB Type-C付き液晶モニターMMD Singapore Pteは、120Hz表示対応でUSB Type-Cポートを搭載した液晶モニター「24E1N2300AE/11」、「27E1N2300AE/11」、「27E1N2600AE/11」の3モデルを6月中旬に発売する。価格はすべてオープンプライス。

Read more »

【11/11(火)～11/12(水)開催】スカイディスクが「Reboot the Routine 〜いつもの仕事に、新しい風を〜」に出展します【11/11(火)～11/12(水)開催】スカイディスクが「Reboot the Routine 〜いつもの仕事に、新しい風を〜」に出展します 株式会社スカイディスクのプレスリリース

Read more »