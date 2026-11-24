スターバックス コーヒー ジャパンとビームスが共同展開するライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』より、新たなコレクション『STARBUCKS STAND BLACK Collection』が2026年11月27日に発売されます。ブラックコーヒーの世界観をファッションに落とし込んだアイテム群を紹介します。

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社と株式会社ビームスは、2026年11月27日から『 STARBUCKS STAND BLACK Collection』の販売を開始すると発表した。両社は共同でライフスタイルプロジェクト『 STARBUCKS STAND by BEAMS 』を展開しており、今回がその第5弾となるコレクションだ。この新作は、スターバックスの原点であるコーヒーの持つ力強さや豊かさを表現することをテーマに企画されている。

プロジェクトを率いるスターバックス コーヒー ジャパン株式会社の代表取締役最高経営責任者（CEO）である森井久恵氏と、株式会社ビームスの代表取締役社長である設楽洋氏は、今回のコレクションが日常に溶け込むアイテムから、素材にこだわった特別感のある製品まで、幅広いラインアップを提供すると説明している。全12型を展開し、ブラックカラーを基調とした再構築を図っている。

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コアアイテムのブラック再構築と新製品

既存の人気アイテムを中心に据える一方、今回初めてレザージャケット、レザーバッグ、シルバーリングといった新規アイテムをラインナップに加えた。これらの製品には、スターバックスとビームスの両ブランドを象徴するロゴが施されており、シンプルながらもアクセントのあるデザインとなっている。特に、シルバー925製のリングはレザーアイテムとの組み合わせを想定したデザインに仕上げられている。

衣類分野では、ロゴTシャツやロゴスウェット、キャップ、エプロンがブラックカラーで新登場する。また、キャンバストートバッグ、ポーチ、バンダナ、ソックスといった小物も引き続きブラックで展開される。これにより、コーヒーのある日常生活をファッションの視点から提案する『STARBUCKS STAND by BEAMS』独自のコレクションが完成した。

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販売計画とイベントスケジュール

『STARBUCKS STAND BLACK Collection』の販売は、2026年11月27日（金）からスタートする。購入先としては、スターバックス公式オンラインストアのほか、店舗では「ビームス ライフ 横浜」「ビームス ジャパン 3F（新宿）」「ビームス 梅田」が指定されている。さらに、2026年11月20日（金）から12月6日（日）までの期間、「ビームス 博多」にてポップアップショップが開催され、既存コレクションと共に本コレクションも展示される予定だ。

発売直前の2026年11月26日（木）には、オンライン配信イベント『LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS』が実施される。このイベントでは、ビームスのスタッフとスターバックスのパートナーが登場し、ブラックを基調としたスタイリングや、コーヒーからインスピレーションを得た世界観、アイテムの楽しみ方などを紹介する。視聴者はそれぞれの視点からコレクションの魅力に触れることができる。

製品詳細と価格設定の分析

高級感を演出する『STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO レザージャケット』は、前後にエンボス加工されたロゴが特徴的な牛革を使用しており、価格はいずれのサイズ（XS/S/M/L/XL）も9万9000円（税別）で設定されている。ワイドフィットを採用し、玉縁ポケットを備えた実用性も兼ね備えている。また、本革を使用したギフトバッグ型のレザーバッグも登場し、サイレンロゴやブランドロゴがエンボス加工されている。

その他、ステンレスボトルはサイレンロゴの型押しとレーザー刻印を施し、保温・保冷性に優れる真空二重構造を採用している。カレッジシグネットリングはSILVER 925製で、重厚感のあるフォルムと精巧な刻印が特徴だ。TシャツはUSAコットン天竺14番手糸を使用し、スウェットはUSAコットン裏毛21番手糸を採用。どちらもドライな肌触りと程よい肉感が特徴となっている。

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キャップは男女問わず着用しやすい深さとサイズ調整可能なアジャスター仕様だ。エプロンはワークウェアらしい存在感があり、キッチンやカフェシーンでの使用に適している。ツーセットポーチは異なるサイズの2つをセットにし、小物整理に便利だ。キャンバストートバッグは「BLACK COFFEE」のグラフィックが大きく配置され、耐久性と収納力を兼ね備えている。

バンダナはモノトーンを基調とし、サイレンロゴやコーヒー豆モチーフの総柄がアクセントとなっている。ラインソックスは履き口やかかと、つま先にホワイトを使い、リブ部分にはカスタムボックスをモチーフにしたグラフィックが縦に配置されている。これらのアイテムはすべて、ブラックカラーで統一され、シックで都会的な印象を与えるとされている。全体的に、日常のあらゆるシーンで使いやすく、スタイリングの幅を広げるデザイン理念が貫かれている。