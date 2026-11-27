生後0.5歳以上向けのスズライトSSモチーフの揺り木やクラクション玩具、3歳以上向けのシャオール「おてだまフレンズ」スズキ車種セットなどが登場。握りやすさや音遊び、積み上げ遊びなど発達の促しを重視したデザインとなっている。

日本初の量産軽四輪車「 スズライト SS」をモチーフにデザインした、生後0.5歳以上を対象とするベビー向け おもちゃ だ。 手触りの良い素材と光沢のある刺繍で スズライト のかわいらしさを表現。

本体内部には鈴が入っており、振るとやさしい音が鳴る。 タイヤ部分は握ると「パリパリ」とした音や質感の違いを楽しめる仕様になっている。 本体についている紐は低月齢でも掴みやすく、指先の発達を促す。 商品サイズは（W）125mm×（H）100mm×（D）22mm（紐含まず）。

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チャイルドシートで運転ごっこが楽しめる、生後0.5歳以上向けのおもちゃだ。 中央のエンブレム部分を押すと鳴き笛の音が鳴り、クラクション遊びができる。 自動車のステアリングをイメージした丸みのある形状で、子どもが持ちやすいサイズ感にこだわった。 商品サイズは（W）100mm×（H）100mm×（D）33mm（紐含まず）。