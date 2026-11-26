スズキとシャオールは、知育玩具「スズキ商店 for BABY スズライトミラー」「スズキ商店 for BABY ステアリングラトル」「スズキ商店 for KIDS おてだま スズキコレクション（ジムニー・キャリイ・スペーシア）」の3種類を12月1日に発売する。

スズキ と シャオール は、 知育玩具 「 スズキ 商店 for BABY スズライトミラー」「 スズキ 商店 for BABY ステアリングラトル」「 スズキ 商店 for KIDS おてだま スズキ コレクション（ジムニー・キャリイ・スペーシア）」の3種類を12月1日に発売する。

商品パッケージ今回のコラボレーションは、企業理念に「シャオールに関わる全ての人たちの“笑顔”のために」を掲げるシャオールと、社是の第一に「お客さまの立場になって価値ある製品を作ろう」を掲げるスズキが、子どもたちにクルマをより身近に感じてもらうとともに、商品を通じて親子のコミュニケーションや子どもたちの成長につなげたいという両社の想いから実現した。 商品はシャオールの既存商品をベースに、知育玩具づくりで培ってきたシャオールのノウハウと、スズキのクルマづくりの知見やデザインへのこだわりを掛け合わせて開発された。

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開発過程では、シャオールのおもちゃのデザイナーとスズキのクルマのデザイナーが、それぞれの知見やアイデアを持ち寄り、子どもたちが遊びながらクルマに親しみ、家族で笑顔になれる商品を目指して、デザインや仕様の検討を重ねたという。 スズキ 代表取締役社長 鈴木俊宏氏は「シャオールとの共創により、ものづくりへの想いを詰め込んだ、子どもたちの笑顔につながる商品に仕上がりました。 未来を担う子どもたちに、おもちゃとして楽しく遊んでもらうことで、クルマをより身近に感じ、親しみや愛着を育んでいただければ幸いです」とコメント。