スズキ新型ハスラー発表 安全装備が全車標準に 横浜イベントで実車早くも展示

スズキは2026年5月27日、ハスラーの一部改良モデル「ハスラー」と「ハスラー タフワイルド」を発表・発売した。発表直後の5月30日・31日に横浜赤レンガ倉庫で開催された自動車イベント「ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜」のスズキブースでは、新しくなった実車が早くも披露され、多くの来場者で賑わった。新型ではスズキ軽自動車初の全車標準装備となる「ブラインドスポットモニター」と「リヤクロストラフィックアラート」など安全装備が大幅に向上。走行性能やデザイン、ボディカラーの追加など multifaceted な進化を遂げている。

新型ハスラーが2026年5月27日に発表・発売され、5月30日と31日に横浜赤レンガ倉庫で開催された 自動車 イベント「 ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜 」のスズキブースでいち早く実車が披露されました。

新モデルは「ハスラー」と「ハスラー タフワイルド」の2種類で、タフワイルドには「デニムブルーメタリック ブラック2トーン」の車両が用意されました。 安全性の向上が大きく、スズキの軽自動車として初めて全車に「ブラインドスポットモニター」と「リヤクロストラフィックアラート」が標準装備され、車線変更時や後退時のサポートが強化されました。 また、アダプティブクルーズコントロールには渋滞時停止保持機能が追加され、電動パーキングブレーキやブレーキホールドも全車標準となり、使い勝手が向上しています。

走行性能ではハンドリングが改善され、カーブでの安定性を高める「アクティブコーナリングサポート」も進化しました。 パワートレインは全車マイルドハイブリッドシステムを搭載し、エンジンは660cc NAとターボ、トランスミッションはCVT、駆動は2WDと4WDから選択可能です。 デザイン面ではフロントグリルに蛍光イエローアクセントが加わり個性的に、バンパーで車体色部分を広げすっきりとした印象に。

ボディカラーは新色「フュージョンイエローパールメタリック」「ウッドランドカーキメタリック」を含め、ハスラーが全14色（2トーン含む）、タフワイルドが全6色の豊富なラインナップとなっています





kuruma_newsjp / 🏆 75. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

スズキ ハスラー ハスラー タフワイルド ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜 ブラインドスポットモニター マイルドハイブリッド

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

匠技研工業のCEO前田、CTO井坂が「Forbes 30 UNDER 30 ASIA 2026」に選出匠技研工業株式会社のプレスリリース（2026年5月28日 18時00分）匠技研工業のCEO前田、CTO井坂が「Forbes 30 UNDER 30 ASIA 2026」に選出

Read more »

Japan RepRap Festival 2026（JRRF 2026）今週末5/30-31開催。一般ブース144ブース、最新協賛55社＋1個人、国内外クリエイターが集う3Dプリンター文化の祭典へJapan RepRap Festival 2026 運営事務局のプレスリリース（2026年5月29日 12時10分）Japan RepRap Festival 2026（JRRF 2026）今週末5/30-31開催。一般ブース144ブース、最新協賛55社＋1個人、国内外クリエイターが集う3Dプリンター文化の祭典へ

Read more »

QREATION取締役・伊吹が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」に選出株式会社QREATIONのプレスリリース（2026年5月29日 13時14分）QREATION取締役・伊吹が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」に選出

Read more »

QREATION取締役・伊吹が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」に選出株式会社QREATIONのプレスリリース（2026年5月29日 13時14分）QREATION取締役・伊吹が「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」に選出

Read more »

公共情報分析プラットフォームを展開するLobbyAI、米『Forbes』誌が選ぶ「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」にCEO 髙橋京太郎・COO 神谷勇太が選出LobbyAI株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 14時10分）公共情報分析プラットフォームを展開するLobbyAI、米『Forbes』誌が選ぶ「Forbes 30 Under 30 Asia 2026」にCEO 髙橋京太郎・COO 神谷勇太が選出

Read more »

土屋太鳳、家族でお出かけ 子どものシルエット写したプライベートショットに反響「可愛い」「太鳳ちゃんと小さい家族ちゃんのお話が聞こえてきそう」｜秋田魁新報電子版俳優の土屋太鳳（31）が5月29日、自身のインスタグラムを更新。東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026』（都庁第一本庁舎 都民広場・新宿中央公園／5月23日～31…

Read more »