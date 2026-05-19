スズキ ソリオ（3型）に全グレードにマイルドハイブリッド搭載、4WD選択で12万5400円価格差

スズキ ソリオ（3型）は、全グレードにマイルドハイブリッドを搭載し、ラインナップもシンプルに整理された。グレードはソリオが"HYBRID MG","HYBRID MX","HYBRID MZ"の3本立て、ソリオ バンディットが"HYBRID MV"の1グレードで、そのすべてに2WDと4WDが用意される。 4WDを選んだ際の価格差は、グレードにかかわらず一律12万5400円。ソリオの売れ筋グレード"HYBRID MX"（オーディオレス仕様）で言えば、2WD・CVTが205万1500円、4WD・CVTが217万6900円だ。 燃費はどうか。WLTCモードの数値は2WDが22.0km/L、4WDが20.7km/L。差は1.3km/L。マイルドハイブリッドの恩恵でどちらも優秀な数値だが、4WDの燃費低下は避けられない。仮に年間走行距離を1万5000km、ガソリン価格を1Lあたり170円として試算すると、2WDの年間燃料費はおよそ11万5900円。 4WDでは同じくおよそ12万3200円となり、その差は年間約7300円だ。微妙な額ともいえるが、4WDを選ぶと購入時に12万5400円多く払うだけでなく、燃料費も余分にかかる。コスト面では二重の負担になるだろう。

2025年1月に商品改良を受けた スズキ ソリオ （3型）は、 全グレード に マイルドハイブリッド を搭載し、ラインナップもシンプルに整理された。 グレードは ソリオ が"HYBRID MG","HYBRID MX","HYBRID MZ"の3本立て、 ソリオ バンディットが"HYBRID MV"の1グレードで、そのすべてに2WDと 4WD が用意される。 4WD を選んだ際の 価格差 は、グレードにかかわらず一律12万5400円。

ソリオの売れ筋グレード"HYBRID MX"（オーディオレス仕様）で言えば、2WD・CVTが205万1500円、4WD・CVTが217万6900円だ。 燃費はどうか。 WLTCモードの数値は2WDが22.0km/L、4WDが20.7km/L。 差は1.3km/L。

マイルドハイブリッドの恩恵でどちらも優秀な数値だが、4WDの燃費低下は避けられない。 仮に年間走行距離を1万5000km、ガソリン価格を1Lあたり170円として試算すると、2WDの年間燃料費はおよそ11万5900円。 4WDでは同じくおよそ12万3200円となり、その差は年間約7300円だ。 微妙な額ともいえるが、4WDを選ぶと購入時に12万5400円多く払うだけでなく、燃料費も余分にかかる。 コスト面では二重の負担になるだろう





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