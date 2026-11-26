スズキは11月25日、同社初の世界市場向けコンパクトEV（電気自動車）となる新型「イグニス」をオンラインで世界初公開した。2026年11月に日本で発売した軽自動車「e SKY」の車体やパワートレーンをベースに開発されたモデルで、2027年夏ごろから欧州をはじめ各国で順次販売を開始する。

スズキ は11月25日、同社初の世界市場向け コンパクトEV （ 電気自動車 ）となる新型「 イグニス 」をオンラインで世界初公開した。2026年11月に日本で発売した軽自動車「e SKY」の車体やパワートレーンをベースに開発されたモデルで、2027年夏ごろから欧州をはじめ各国で順次販売を開始する。

新型イグニスは、「Easy to Switch - the best city car for your neighbourhood」をコンセプトに、ガソリン車からEVへ違和感なく乗り換えられる扱いやすさと、日常の移動に適した性能の両立を図ったコンパクトEV。 パワートレーンには、新開発のモーター、インバータ、ギヤ（減速機）を一体化した軽量・コンパクトなeAxleと、リン酸鉄リチウムイオンバッテリを採用。

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プラットフォームにはEV専用の「HEARTECT-e」を用い、バッテリを床下に配置することで軽量・高剛性なボディとしたほか、最小回転半径4.5mの取り回し性能を確保した。 デザインは「Smart」「Iconic」「Cozy」をキーワードに構成。 エクステリアはショルダーラインとフローティングルーフを取り入れ、フロントおよびリアのLEDランプにはデジタル数字をモチーフとしたシグネチャーランプを配した。