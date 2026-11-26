スズキはニッケル等のレアメタルを使わない省コストのリン酸鉄リチウムイオン電池を2029年10月から国内で生産すると発表した。経済産業省の補助金も受け、中国製の導入リスク回避と価格競争力強化を図る。車載用および定置用電池として生産能力年48万キロワット時の実現を目指す。

は26日、ニッケルなどのレアメタル（希少金属）を使わないリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池を2029年10月から国内で生産すると発表した。 電気自動車 （EV）用や住宅・産業用を想定する。

他国に依存しすぎるリスクを内製化で減らす。 車載LFP電池の量産は国内で初となる見通し。 同電池はニッケルやコバルトを使わず「省レアメタル」で、従来型よりも安価だ。 中国勢が採用して価格競争力を高めている。

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スズキもこれまで中国製を採用していたが、輸出規制が敷かれれば調達できなくなる恐れがあった。 両社で約447億円を投資し、生産能力は年48万キロワット時を目指す。 スズキの軽EV「eスカイ」（26キロワット時）で換算すると約1万8000台分に相当する。 同日、この電池事業で経済産業省から最大約187億円の補助金が認定されたと発表した。