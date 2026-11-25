スズキは11月25日、同社初となるコンパクトEV・新型『イグニス』を世界初公開した。軽EV『e SKY（eスカイ）』をベースに車幅を拡大するなど、各市場に向けた最適化がおこなわれている。

スズキ鈴木俊宏社長は、「スズキが小さな車づくりで長年培ってきた経験と、世界中のお客様とともに歩む中で得た知見、そしてスズキの行動理念である『小・少・軽・短・美』を結集した、スズキ初の世界市場向けコンパクトEV」とコメント。

◆初めてEVに乗るユーザーにも安心感のある走り 新型イグニスは「Easy to Switch - the best city car for your neighbourhood」をコンセプトに掲げ、ガソリン車からEVへ違和感なく乗り換えられる扱いやすさと、日常の移動に適した性能を兼ね備えたコンパクトEVとして開発された。 eスカイの車体やパワートレインをベースに開発し、欧州をはじめとする各国の市街地やワインディングロードなど多様な環境で公道テストを重ねた。 出力制御や足回りの味付けを各市場の道路環境や顧客ニーズに合わせて最適化し、EVならではの静粛性とスムーズな加速性能を備えつつ、初めてEVに乗るユーザーにも安心感のある走りを実現している。

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デザインはeスカイと共通する「Smart」「Iconic」「Cozy」をキーワードに、親しみやすさと先進性を両立した。 エクステリアは流れるようなショルダーラインとフローティングルーフによって軽快でスマートな印象に仕上げた。 フロントおよびリヤのLEDランプにはデジタル数字をモチーフとしたグラフィックを採用し、アイコニックなシグネチャーランプとした。