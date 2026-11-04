スズキ二輪ATV事業70周年、創業理念とグローバル生産体制

スズキの二輪およびATV事業が創業から70周年を迎えた。パワーフリー号から競技車両まで幅広く展開し、14か国の工場での生産と108か国への販売網でグローバルリーダーとして歩んだ歴史と現状を詳述する。

株式会社 スズキ は、1952年に初号車「 パワーフリー号 」を発売して以降、二輪およびATV事業を開始して70周年を迎えた。現在、同社は日本の浜松工場を含む14か国・地域で展開する16社の工場で車両を生産し、日本国内および世界108か国・地域に広範な販売網を持つ。この節目の年にあたり、鈴木社長は創業当時の理念を振り返り、長年にわたる顧客サポートへの感謝を表明した。

創業1952年パワーフリー号発売から70年の歩み

スズキの二輪車事業の原点は、1952年における「パワーフリー号」の発売に端を発している。当時の1920年に創業した鈴木道雄は、「お客様が欲しがっているものなら、どんなことをしてでも応えろ。頑張ればできるもんだ」という信条のもと、事業を立ち上げた。この基本姿勢は、70年を経て現在もスズキの開発思想の根幹として受け継がれている。鈴木社長は、初号車を含む数々の製品が、お客様に寄り添いながら生み出されたものであると強調し、この節目を迎えられたのも世界各国の販売店および顧客の支援と協力があったからこそであると述べている。

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多様なラインナップと競技車両での実績

現在のスズキの製品ラインナップは、日常生活の足となるスクーター等の小型二輪車から、趣味性の高い中・大型二輪車まで広範囲にわたる。具体的には、「GSX」シリーズ、「Vストローム」シリーズ、「DR」シリーズ、『ハヤブサ』、『カタナ』といったモデルが消費者の選好を集めている。さらに、競技用車両の分野でも高い存在感を示しており、世界最高峰のモトクロスレースであるAMAスーパークロス選手権において、2026シーズンのシリーズチャンピオンに輝いたケン・ロクセン選手が駆る「RM-Z450」などの車両が知られている。これにより、レジャーからプロフェッショナルな競技まで、あらゆるシーンでのニーズに対応する製品群を構築している。

1982年LT125開発とATV事業のグローバル展開

スズキはATV（全地形対応車）分野でも先駆的な存在であり、1982年に世界初の四輪ATV『LT125』を開発・発売した。ATVはオフロード性能に優れ、あらゆる地形での走破性を持ち、ハンティングなどのレジャー用途のほか、農業用実用車としても一部で活用されている。主力市場であるアメリカをはじめ世界各国のユーザーから、高い耐久性とコンパクトで取り回しの良い車体が評価されており、現在も「KingQuad」シリーズを展開して市場をリードしている。生産はアメリカのジョージア州にあるスズキ・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ社で行われ、世界22か国・地域で販売されている。

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グローバル生産体制と14か国の工場ネットワーク

スズキの製造基盤は日本本土に限定されず、非常に広範な国際的なネットワークを具備している。現在、生産拠点は日本の浜松工場に加え、インド、インドネシア、フィリピン、中国、コロンビアなど14の国・地域に展開する16社の工場に及んでいる。この分散型生産体制は、各地域の市場特性に応じた車両供給を可能にし、世界108か国・地域への販売を支える重要な柱となっている。各国の工場は、現地の事情に合わせた効率的な生産を行い、グローバルなサプライチェーンを安定して維持している。

By Your Side理念と今後の製品提供方針

スズキは今後、「By Your Side」というスローガンのもと、幅広いお客様のニーズに寄り添った製品を提供し続ける方針を固めた。鈴木社長は、顧客の声に耳を傾けながら開発を進めてきた歴史が、今回の70周年という節目を支えてきたと振り返った。今後も創業家である鈴木道雄の「頑張ればできるもんだ」という前向きな姿勢を継承し、顧客中心の製品開発を推進していく。これにより、変化する市場環境においても、消費者やビジネスパートナーとの信頼関係を深め、持続的な成長を実現していくことを表明している。