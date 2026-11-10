スズキ中期決算: 売上3兆4192億円、EV「e SKY」受注4036台で好調

スズキは2026年度上期決算で売上高が前年比19.4%増の3兆4192億円を記録し、四輪車販売も拡大。新型EV「e SKY」の初期受注が好調で、通期予想も堅調に維持。

スズキ 株式会社は11月10日、2026年度第2四半期（2026年4月1日～9月30日）の決算を発表した。この結果、売上収益は前年同期比19.4%増の3兆4192億円となり、 営業利益 も同5.5%増の2916億円を達成した。税引前利益は同20.8%増の4014億円、親会社の所有者に帰属する中間利益は同31.6%増の2537億円となった。特に四輪車の世界販売台数は、主にインドやパキスタンなどでの増加により、前年同期から30万2000台増となる182万4000台となった。

営業利益の増減要因と為替効果

スズキの営業利益の増減要因を詳見すると、為替影響で520億円の増益となった一方、主にインドでの原材料価格上昇により1510億円の減益となった。外部要因を除く項目では、台数増による705億円、売上構成変化等による699億円、原価低減による238億円の増益が寄与した。これらの数値は、グローバルなサプライチェーンにおけるコスト圧力と、販売台数の拡大による収益力のバランスを示している。

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新型EV「e SKY」の好調な初期受注

ビジネスハイライトとして、11月16日に発売する同社初の軽乗用EV（電気自動車）新型「e SKY」の初期受注状況が報告された。受注開始から約1か月となる11月9日時点で4036台の受注を獲得しており、順調な立ち上がりとなった。これは、国内市場における電動化シフトへの消費者の強い関心と、スズキのEV戦略が初期段階から効果を上げておりいることを示す兆候である。

インド市場におけるCNG車の販売拡大

また、インド市場におけるCNG（圧縮天然ガス）車の販売台数も好調に推移しており、マルチ・スズキにおける当期のCNG車販売比率は39%まで拡大した。インドはスズキにとって最重要市場の一つであり、環境規制や燃料コストの観点から低炭素車の需要が高まっている。このCNG車の高い販売比率は、同市場での競争優位性を維持する上で重要な役割を果たしている。

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2026年度通期業績予想の据え置きと修正

2026年度の通期業績予想については、売上収益6兆9000億円、営業利益5400億円、当期利益4200億円と前回予想を据え置いた。税引前利益については、第2四半期の金融資産評価損を織り込み、前回予想から300億円下方修正となる6900億円を見込んでいる。営業利益の内訳としては、台数増と原価低減のプラス影響がある一方、インドなどでの原材料価格上昇を見込み、全体として前回予想の金額を据え置く形となった。

四輪車販売台数予想の上方修正

通期の四輪車世界販売台数は、前回予想から12万2000台上方修正し、370万2000台を見込んでいる。この上方修正は、前期の実績が予想を上回り、特に新興市場での需要堅調さが通期予想の押し上げ要因となったことを反映している。スズキは今後、EVやCNG車などの新たな製品ラインナップを投入し、グローバル市場での販売拡大と収益力の強化を目指す方針である。