スズキの電動アシスト自転車「ラブSNA24/SNA26」

スズキから12万円台で購入できる電動アシスト自転車『ラブSNA24/SNA26』が発売されています。かつて80年代に人気を博したスクーター「ラブ」の名を継ぐモデルで、実用的なシンプルなデザインとパナソニック製電動アシストユニットを搭載しています。

スズキ の二輪車ラインナップで、新車価格12万円台で購入できるモデルがあるのをご存知でしょうか。その名は「ラブ」。かつて80年代のスクーターブームで登場した50cc原付スクーターと同じ名前です。この スズキ ラブとは一体どのようなモデルなのか。80年代のラブといえば、女性や若者層をターゲットに「ライト感覚」を売りにしたスクーターで、カクカクしたフルカバードスタイルの軽量ボディ(55kg)やオートマチック2段変速による運転のしやすさ、低燃費、メンテナンスフリーのPEIの採用などで人気でした。またCMにかのマイケル・ジャクソンを起用するなど話題となりました。「 スズキ にも 電動アシスト自転車 があったの?」と驚く方もいるかもしれません。基本、大手自転車ショップ等ではなく スズキ ディーラーでの取り扱いとなるので、あまり目にすることがなくても仕方ありません。また スズキ の 電動アシスト自転車 はこの ラブSNA24 /SNA26しかないので、存在感もあまりないのかもしれません。ではこの ラブSNA24 /SNA26とは一体どんなモデルなのかというと、スタイルは実用重視のシンプルなものです。「ラクラクおでかけスタイル」をコピーとし、リヤキャリアも装備。電動アシストユニットはパナソニックの「カルパワー」で、重量はわずか2.

8kg。定格出力は250Wで、シーンに応じて最適なアシスト力をコントロールします。漕ぎ出しはスムーズ、平地では伸び良く、上り坂ではパワフルな走行ができる、とのことです





responsejp / 🏆 56. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

スズキ 電動アシスト自転車 ラブSNA24 ラブSNA26 自転車

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

オシャレ魔女 ラブ and ベリー × HANA・BIYORI コラボイベント開催決定株式会社アルマビアンカと株式会社よみうりランドが運営する、漫画・アニメのオリジナルグッズ販売店「AMNIBUS」と新感覚フラワーパーク「HANA・BIYORI」は、2025年2月18日(火)~3月16日(日)に、『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』とのコラボイベント「オシャレ魔女 ラブ and ベリー × HANA・BIYORI」を開催いたします。

続きを読む »

「オシャレ魔女ラブandベリー」コラボ雑貨が「サンキューマート」にて発売決定! 全37アイテムがラインナップエルソニックは、「サンキューマート」にてセガのアーケード用キッズ向けカードゲーム「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」とのコラボレーション雑貨を発売する。2月中旬より全国のサンキューマート店舗にて入荷次第開始する。また、公式オンラインショップでは1月23日12時より先行予約の受付を開始した。

続きを読む »

スマートフォンゲーム『メテオアリーナ』で初のコラボイベント「アイ=ラブ!メテオアリーナ ~キアラとマイカがオンラインになりました。~」本日12月11日(水)よりスタート!スマートフォンゲーム『メテオアリーナ』で初のコラボイベント「アイ=ラブ!メテオアリーナ ~キアラとマイカがオンラインになりました。~」本日12月11日(水)よりスタート! 株式会社でらゲーのプレスリリース

続きを読む »

スマートフォンゲーム『メテオアリーナ』で初のコラボイベント「アイ=ラブ!メテオアリーナ~キアラとマイカがオンラインになりました。~」本日12月11日(水)よりスタート!スマートフォンゲーム『メテオアリーナ』で初のコラボイベント「アイ=ラブ!メテオアリーナ~キアラとマイカがオンラインになりました。~」本日12月11日(水)よりスタート! 株式会社テレビ朝日のプレスリリース

続きを読む »

「KING OF PRISM」シリーズの次回作製作が決定 菱田正和総監督がファンの愛に感謝オリジナルアニメ「KING OF PRISM」シリーズの次回作製作が決定した。11月21日に都内で開催された上映イベント「‐∞ラブ♡Thanks Week 前夜祭‐」で明らかになった。 2016年にスタートした「KING OF PRI...

続きを読む »

“圧”の先にあったのは“愛”だった!「KING OF PRISM」菱田正和総監督がファンに感謝(イベントレポート)劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のイベント「-∞ラブ♡Thanks Week前夜祭-」が本日11月21日に東京・新宿バルト9で開催され、一条シン役の寺島惇太、菱田正和総監督が登壇。次回作の制作決定も発表され、会場は歓喜の渦に包まれた。

続きを読む »