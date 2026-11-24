マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズが、アンフィールドでのリヴァプール戦に0-4で敗れた際、リサンドロ・マルティネスがサッカーを欺くようなプレーをしたと非難した。

ポール・スコールズが、日曜日に行われた リヴァプール 戦で マンチェスター・ユナイテッド が0-4で敗れた際、DF リサンドロ・マルティネス が「チームメイトを裏切った」と厳しく非難した。 元MFは、アンフィールドで守備が崩壊したチーム全体のフィジカル面にも疑問を呈している。

スコールズは、日曜日にアンフィールドで喫した痛恨のリヴァプール戦0-4の敗北で、マルティネスがチームメイトを「裏切った」と非難した。 この惨敗により、マイケル・キャリックの後任に就いた新監督ポチェッティーノの船出は最悪のものとなった。 レニー・ヨロが序盤に退場処分を受けたとはいえ、ポチェッティーノは引き継いだチームにもっと粘り強い抵抗を期待していただろう。 しかし、マンチェスター・ユナイテッドはおなじみの形で崩れ、4失点。

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今季の欧州5大リーグで最も失点の多い守備陣となった。 これまでマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣が十分な戦力を獲得していないと批判してきたマルティネスには、スコールズの怒りが特に向けられた。 アルゼンチン代表DFは、センターサークル付近でブラッドリー・バルコラを止めようとする動きが中途半端に終わり、後半のリオ・ングモハの得点に大きく関与した。