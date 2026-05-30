スコットランド代表MFビリー・ギルモアが負傷、ワールドカップ出場に不安 - クラーク監督が状況を説明

スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督は、ワールドカップ前哨戦で負傷したビリー・ギルモアのコンディションについて明らかにした。ギルモアはキュラソー戦で途中交代し、出場が危ぶまれている。チームは最終調整を前に重要な中盤選手の離脱という懸念を抱えている。

スコットランド代表 の スティーブ・クラーク 監督は、土曜日のワールドカップ前哨戦で足を引きずりピッチを退いた ビリー・ギルモア のコンディションを「100％心配している」と明かした。

ナポリのスターは、ハムデン・パークで行われたキュラソー戦（4-1勝利）の後半開始前に途中交代し、本大会出場が危ぶまれる。 前半終了間際、周囲に誰もいない状態で倒れた24歳のギルモア。 治療を受けたが試合に戻れず交代した。 この負傷で、米国へ出発前のスコットランド代表最終調整に暗雲が漂った。

試合後、クラーク監督は、元チェルシー、ブライトン所属の同選手が負傷の程度を把握するため画像診断を受けたと明かした。 中盤の要である彼の離脱は、2週間後にボストンでハイチとワールドカップ初戦を迎える代表チームにとって痛手だ。 ギルモアはタックルで負傷し、自分で続行不可能と判断して退いた。 クラーク監督は「彼が自ら交代したのは状態を悟っていたからだ。

今は医療スタッフの診断を待ち、彼が飛行機に乗れるよう祈っている」と語った。 この負傷で、ハンプデンでの実り多い午後の試合はやや水を差された。 スコットランドは4-1で勝利したが、ディック・アドヴォカート率いるチームを相手に楽な試合ではなかった。 タヒス・チョンがアウェーチームに先制点を奪ったが、前半終了7分前にユルゲン・ロカディアが退場し、流れはホームチームに傾いた。

ギルモアに代わり入ったフィンレイ・カーティスがA代表初ゴールで同点とし、さらにローレンス・シャンクランドの2得点とライアン・クリスティのPKで「タータン・アーミー」は勝利を収めた。 それでも、この日のパフォーマンスはスターMFの負傷というニュースの前に影が薄かった。 点差は開いたが、クラーク監督は11対11の状況で試練が欲しかったと語った。

「レッドカードで流れは変わった。10人になった相手にチャンスを作り、複数得点を奪えた」とグループステージを見据えた。 スコットランド代表は、北米遠征の最終計画を立てる前に、ギルモアの検査結果を不安な気持ちで待つこととなった





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ビリー・ギルモア スコットランド代表 ワールドカップ2026 スティーブ・クラーク 負傷 キュラソー戦

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ニッシンのマクロリングフラッシュ「MF18」が新モデルに マグネット式のクロス偏光フィルターが装着可能にニッシンジャパン株式会社は、マクロリングフラッシュ「MF18 II」と、クロス偏光を実現する「MF-...

Read more »

マグネット着脱・最大40時間再生、MAXWINのバイク用インカム『MF-BT22-PRO』がMakuakeで先行販売カー用品・バイク用品ブランドのMAXWINが、クラウドファンディングサービス・Makuakeにて、MUFUシリーズ初となるバイク用インカム『MF-BT22-PRO』の先行販売を5月28日より開始した。先行販売期間は6月29日まで。

Read more »