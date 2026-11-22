元プロデューサーのスコット・カッチャーは、エアビーやスポティファイなど数十億ドル企業への投資で知られる。その投資哲学とキャリアの転機について詳述する。

元映画プロデューサーである スコット・カッチャー は、シリコンバレーにおける著名なエンジェル投資家として知られている。彼は自分のアイデアを実行する時間よりも、実現しようとする人々を見つけてその成功に投資することに多くの時間を費やしてきたと述べている。カッチャーの投資哲学の核心は、最終的に成功する企業は人々の幸福を追求する企業だということにある。人々が愛や健康、友情を見つける手助けをする方法を見つけられれば、お金は必ずそれを追い求めると彼は確信している。

シリコンバレーへの参入経路

カッチャーがエンジェル投資の世界に足を踏み入れたきっかけは、2000年に制作会社カタリストを設立し、シリコンバレーとのつながりを築いたことだ。TechCrunchからカタリストのデジタル部門責任者を引き抜いた人物が、シリコンバレーの大物たちを彼に紹介した。この時期、カッチャーは時間の90％をただ話を聞くことに費やし、間もなくテクノロジー業界に詳しくなったとされている。

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初期投資とメンターの存在

2009年、カッチャーは億万長者のマーク・アンドリーセンの依頼を受け、スカイプに100万ドルを投資した。この投資は、マイクロソフトが同社を買収し、その価値を4倍にする18カ月前のことだった。しかし、投資家としてのキャリアが新たな段階に入ったのは、シリコンバレーのエンジェル投資家ロン・コンウェイにメンターとして指導を求めた時だ。コンウェイは自身の投資ポートフォリオをすべて見せ、物事がどのように機能するのか、彼の戦略は何なのかを本格的に説明してくれた。カッチャーはコンウェイを自分にとって最大のメンターだと位置づけている。

Aグレード・インベストメンツの設立

その後、カッチャーはタレントマネージャーのガイ・オセアリーと実業家のロン・バークルとともに、ベンチャーキャピタル企業Aグレード・インベストメンツを共同設立した。フォーブスによると、カッチャーはこの企業で6年以内に3000万ドルのファンドを2億5000万ドルに成長させた。ここでAグレードがともに働きたいと考える創業者を選ぶ基準には、時間を最大限に生かす問題解決を使命とするミッションステートメント、そしてAグレードが成長させられるビジネスモデルの3つが必要だった。

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主要スタートアップへの投資実績

Aグレード・インベストメンツは、エアビーに250万ドル、スポティファイに300万ドル、ワービーパーカーに30万ドル、ハウズに150万ドルを投資した。これらの5社はいずれもその後、数十億ドル規模の企業へと成長した。ウーバー、エアビー、スポティファイ、ワービーパーカーは上場している一方、ハウズの直近の公開評価額は2017年時点で40億ドルだった。また、元Google CEOのエリック・シュミットや実業家のマーク・キューバンなどもこのネットワークに関連している。

サウンド・ベンチャーズの設立と戦略

2015年、カッチャーとオセアリーはベンチャー投資により正式なアプローチを取るようになり、リバティ・メディアから1億ドルを調達してベンチャーファンドのサウンド・ベンチャーズを共同設立した。TechCrunchによると、自分たちの資金ではなく他人の資金を運用することで、より大きな投資を行い、より後期のスタートアップに投資し、追加ラウンドを実施する投資先により多くの資金を投じることが可能になった。これは彼らの投資規模と影響力を大幅に拡大させる決定的なステップとなった。