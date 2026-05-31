スコットランド代表のW杯準備が大きな打撃を受ける

スコットランド代表の中盤の要ビリー・ギルモアが「痛ましい」負傷で欠場することが発表されました。チームメイトとコーチ陣は衝撃に包まれています。

スコットランド代表 のW杯準備は、中盤の要 ビリー・ギルモア の「痛ましい」負傷で大きな打撃を受けた。 チームメイトとコーチ陣は衝撃に包まれている。 ナポリのスターはキュラソーとの親善試合（4-1勝利）途中で途中交代。

スコット・マクトミネイらから、タートン・アーミーの目標に欠かせない存在への称賛が続いている。 スコットランドサッカー協会は、代表チームがキュラソーに勝利した土曜の夕方、この悲しいニュースを発表した。 スティーブ・クラーク監督率いるチームは、大会直前に主力選手の1人を失い、祝賀ムードに影が差した。 ギルモアの欠場が判明し、ロッカールームは興奮から一転、静かな悲しみに包まれた。

ナポリでチームメイトのマクトミネイは「深く心を痛めている」と語り、クラーク監督率いるスコットランド代表で築いた2人の連携が絶妙だっただけに、その損失は大きい。 スティーブ・クラークが「残酷な」タイミングに言及クラークは「ビリーには胸が痛む。 彼はワールドカップ予選で不可欠だった。 この怪我のタイミングは残酷で、皆が彼を気の毒に思う。

彼は自分が選手として、人間としてどう評価されているか知っている。 今夜、言葉では慰められないだろうが、将来大きな大会が待っていると確信している」と語った。 ギルモアは大会中に代表に合流せず、イタリアでリハビリを開始する。 ナポリは来季リーグ開幕までに彼をピッチに戻すため、リハビリを引き継ぐ。

スコットランドサッカー協会は「代表全員がビリーの早期回復を願っている。 彼はナポリでリハビリを続ける」と発表した





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