ドジャースからFAとなっていたタリク・スクバル投手（30）が22日（日本時間23日）、メッツと9年総額4億5000

ドジャースからFAとなっていたタリク・スクバル投手（30）が22日（日本時間23日）、メッツと9年総額4億5000万ドル（約714億円）の大型契約で合意したと米国各メディアが報じた。

ESPNのアルデン・ゴンザレス記者は同日、自身のXを更新。 ドジャースは同投手に対し、正式な獲得オファーを出すに至らなかったことを報じた。 同記者は「情報筋によると、ドジャースはタリク・スクバルにオファーを出す段階まで至らなかった」とし「彼を再び獲得したいと考え、最終的には長期契約を結ぶ用意もあったが、新労使協約の不確実性と、その経済モデルがどうなるか分からないことが、ロックアウト前にオファーを出す妨げとなった」と投稿した。 米国内の報道ではドジャースは長期契約には慎重な姿勢を示し、短期での高額契約を目指してきた。

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しかしスクバルと代理人のスコット・ボラス氏は同様の契約形態に関心を示しておらず、思惑の違いが生じたとされる。 米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」はブルージェイズも9年総額4億ドル（約634億円）を提示していたと報じたが、最終的には最高額を提示したメッツへの移籍が決まった形となった。 スクバルはこの日、メッツと9年総額4億5000万ドル（約714億円）で契約に合意したと複数の米国メディアが報じた。

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投手としてはこれまでの最高額だったドジャース山本由伸の12年総額3億2500万ドルを1億2500万ドル上回るMLB史上最高額で、野手を含めた契約総額でも史上4位に相当。 平均年俸も5000万ドル（約79億3000万円）となり、従来の先発投手最高額だったマックス・シャーザー、ジャスティン・バーランダーの約4333万ドルを更新した。