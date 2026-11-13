スクバル投手が長期契約を要求、メッツが移籍先の最有力候補とされる

ドジャースのタリク・スクバル投手が今オフのFA市場で投手史上最高額の長期契約を求めていると報じられた。12月1日に期限を迎える労使協定の行方が、移籍先の決定を左右しそうだ。

ドジャース に所属する タリク・スクバル 投手（29）が、今オフの FA市場 で投手史上最高額の長期契約を求めていることが分かった。MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者が13日（日本時間14日）、関係者の話として報じた。スクバルは今夏の大型トレードでタイガースから ドジャース に移籍した左腕である。

球界関係者の間では、メッツが移籍先の最有力候補とみられている。ドジャースはサイ・ヤング賞2度受賞の左腕との再契約を希望しているが、長期契約には慎重な姿勢を示しているという。両球団の立場の違いが、今後の交渉の焦点になりそうだ。

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労使協定の期限が長期契約交渉の前提になる

今オフの交渉は、12月1日に期限を迎える労使協定の行方に大きく左右される構図となっている。労使協定とは、MLB機構と選手会の間で取り決められる労働条件のルールのことで、その期限が近づくほど各球団の補強方針にも影響が出やすくなる。

背景には、労使協定の交渉が難航し、ロックアウトが予想されることがある。さらに、MLB機構がサラリーキャップ制度の導入を求めている事情も絡んでいる。サラリーキャップとは球団の年俸総額に上限を設ける制度で、導入されれば大型契約の在り方そのものが変わる可能性がある。

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ドジャースが長期契約に慎重な姿勢を示す一方で、スクバル側は投手史上最高額の長期契約を求めている。双方の希望には隔たりがあり、労使協定の結果と合わせて契約条件の行方を見極める必要がある状況だ。

タッカーとの契約を巡る双方の考え方の違い

ドジャースが手本としているのは、昨オフにカイル・タッカー外野手と結んだ4年総額2億4000万ドルの契約である。この契約が、スクバルとの再交渉における基本的な枠組みとして検討されている。

タッカーは他球団からの長期契約の提示を断り、高額の契約金と選手側オプションを含む短期高額契約を選択した。選手側オプションとは、一定の条件を満たせば選手が契約を延長するかどうかを選べる仕組みを指す。

しかし、スクバルと代理人のスコット・ボラス氏は、同様の契約形態に関心を示していないとされる。ボラス氏らは2023年に山本由伸投手が結んだ12年総額3億2500万ドルを上回る契約を目指している。短期の高額契約を選ぶか、長期の超大型契約を取るかで、両者の判断は大きく分かれている。

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面談した6球団と移籍先決定の行方

スクバルは今週、計6球団と面談したとされ、12月1日の労使協定失効までに移籍先が決まるとの見方が強い。面談を行った球団としては、ドジャース、メッツ、パドレス、ブルージェイズなどの名前が挙がっている。

球界ではメッツ入りを予想する声が多い。ドジャースが引き留めるには、タッカーのような短期高額契約から、長期契約を重視する方針への転換が必要となりそうだ。

パドレスも獲得に本格的な関心を示しているという。ただし、フェインサンド記者によれば、1人の選手に巨額の資金を投じるより、複数の補強に資金を分散させる可能性が高いとされる。スクバルにとっては、長期契約の条件を満たす球団が現れるかどうかが、移籍先選びの鍵になる。