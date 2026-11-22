メッツと9年総額4億5000万ドル（約720億円）の投手史上最高額で契約合意し移籍が決まった先発左腕タリク・スクバル投手（30＝ドジャースFA）について、契約… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

メッツ と9年総額4億5000万ドル（約720億円）の投手史上最高額で契約合意し移籍が決まった先発左腕タリク・ スクバル 投手（30＝ ドジャース FA）について、契約先最有力とみられていた ドジャース が、実際には正式オファーまで至っていなかったと、ESPNのアルデン・ゴンザレス記者が22日（日本時間23日）、Xで伝えた。

スクバルは今年8月2日にタイガースからドジャースにトレードで加入し、移籍後は10試合に登板し5勝2敗、防御率2.61。 ポストシーズンは2試合に登板し1勝1敗だった。 ドジャースでは先発ローテ仲間の左腕ブレーク・スネル投手（33）と親しい関係を築き、スネルからは残留を熱望され、スクバル自身もロサンゼルスを気に入っているとの発言が出ていたことから、ドジャースが契約先として最有力とみられていた。 だが一方で、すでに大型長期契約の選手を複数抱えるドジャースは、スクバルに長期契約は提示しないだろうとの見方も出ていた。

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ゴンザレス記者は「事情通の話では、ドジャースは正式にオファーするまでには至っていなかった。 球団は再契約を望んでいたし、最終的には長期契約をオファーする意思もあった。 だが次の労使協約が締結される前で資金運用がどうなるか不透明なロックアウト前のこの時期に、長期契約を結ぶことはできなかった」と説明した。