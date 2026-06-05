スガシカオ、デビュー30周年を記念したアルバム「BEST SESSIONS!」を発表

スガシカオは、デビュー30周年を記念してアルバム「BEST SESSIONS!」を発表した。7月25日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるライブ「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao ＆ The Family Sugar ONE NIGHT LIVE！」にも出演するThe Family Sugarとレコーディングを行った計13曲が収められる。このアルバムのためにアレンジされセッション形式でレコーディングされた、スガの「今」が詰まった楽曲の数々に注目だ。

1997年2月にシングル「ヒットチャートをかけぬけろ」でメジャーデビュー。 以降、多数のヒット曲を世に送り出す。2017年5月に埼玉・さいたまスーパーアリーナでデビュー20周年記念イベント「スガフェス！

」を開催し、怒髪天、UNISON SQUARE GARDEN、Mr.Childrenらと共演。2019年4月に11枚目のアルバム「労働なんかしないで 光合成だけで生きたい」をリリースした。2020年4月には桜井和寿（Mr.Children）と岡野昭仁（ポルノグラフィティ）が参加した、コロナ禍の医療従事者にエールを送る楽曲「あなたへ」のリリックビデオを公開。2021年12月には、翌年のデビュー25周年に向けたキックオフを飾る作品としてコンピレーションアルバム「Sugarless III」をリリースした。2022年3月には大阪・フェスティバルホールでデビュー25周年を記念したスペシャルライブ「スガシカオ 25th Anniversary Shikao & The Family Sugar Special Live」を開催した。2023年2月に12枚目のアルバム「イノセント」、2024年10月にコンセプトアルバム「Acoustic Soul 2014-2024」を発表した。2024年12月から全国ツアー「Shikao ＆ The Family Sugar TOUR～Acoustic Soul～」を行った。2026年7月25日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるライブ「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao ＆ The Family Sugar ONE NIGHT LIVE！

」にも出演するThe Family Sugarとレコーディングを行った計13曲が収められる。 このアルバムのためにアレンジされセッション形式でレコーディングされた、スガの「今」が詰まった楽曲の数々に注目だ





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スガシカオ デビュー30周年 アルバム BEST SESSIONS! ライブ

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