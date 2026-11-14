スカローニ監督がウルグアイ戦敗退を振り返り若手擁護

アルゼンチン代表のスカローニ監督は、リオネル・メッシ不在初戦でウルグアイに1-2と敗れた試合後、若手選手の成長に辛抱強く付き合うようファンに呼びかけた。

アルゼンチン代表 の リオネル・スカローニ 監督は、金曜日にブエノスアイレスの ラ・ボンボネーラ で開催されたウルグアイとの親善試合で、1対2のスコアで敗れた。この試合は、先月代表引退を表明した リオネル・メッシ 不在での初陣となった。

スカローニ監督は敗戦後の記者会見で、台頭しつつある若手選手たちを見守る耐心を呼びかけた。メッシという象徴的な存在を欠いたチームが、新たな一歩を踏み出す過程にあることへの理解を求めている。

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スカローニ監督の戦術と若手擁護

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、後半に立て続けに2失点を喫した結果を受け、チームの再建には時間が必要だと強調した。監督は、敗戦から立ち直るための才能がチームに十分にあると信じており、分析すべき点多いと述べた。

特に若手選手については、彼らだけにチームを背負わせることはできないと擁護した。ファンに対し、メッシがいない状態でも再び応援に来てもらえるよう、サポーターの熱意を呼び起こすのは選手次第だと説明した。この発言は、現在の状況への過度な不安を和らげる意図が含まれている。

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後半の失点と試合の流れ

前半はスコアレスで終わった。アルゼンチン代表のクリストフェル・フィエルマリンゴールキーパーが、フリアン・アルバレスとニコ・パスのシュートを阻止し、試合を安定させた。しかし、後半に入ると情勢は一変した。

ウルグアイ代表のディエゴ・フォルラン率いるアウェーチームが、ジョルジアン・デ・アラスカエタのセットプレーからレオナルド・バレルディのオウンゴールを奪い、さらにマキシ・アラウホがゴールを挙げた。これらの得点により、アルゼンチンはリードを許す形となった。

アトレティコ・マドリーのFWフリアン・アルバレスは、ジャンルカ・プレスティアンニのクロスから1点を返し反撃の糸口を作った。しかし、ウルグアイはその後リードを守り切り、アルゼンチンの追加点は許されなかった。

交代戦の意図と選手起用

スカローニ監督は、エセキエル・パラシオスに代えてマティアス・スーレを投入した理由を説明した。監督はチームの構造を崩したくなかったと述べ、選手交代を通じて試行錯誤を続ける姿勢を示した。後半ではスーレを使って異なる戦術的形を探る意図があった。

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マティアス・スーレは投入直後に鋭い動きを見せたが、その後すぐに2点を奪われた。監督は、エンソ・フェルナンデスとアレクシス・マックアリスターが中盤を支え、サイドでの1対1の局面を作り出す狙いだったと語った。この作戦が裏目に出たことは否めず、監督は敗れ方にも問題があると認めた。

メッシ後のチーム再建の課題

スカローニ監督は、最終結果にかかわらず良いパフォーマンスだったと評価した。後半には良いプレーが見られ、ウルグアイを自陣に押し込む寸前まで持ち込めた。しかし、メッシ抜きでチームを再建しなければならないという現実面对しており、難しい試合になることは事前に承知していたと明かした。

監督は、負けるつもりで試合に臨むことはないと強調した。前半には決定機が1回、後半には何度かあったが、結果につながらなかった。プレーがもっとかみ合うようになれば、ニコ・パスやスーレ、プレスティアンニのような若手にとってもプレーしやすくなると指摘した。

このユニフォームを着て自分たちのリズムを見つける必要があるが、彼らにとっては難しいことだと述べた。これは、メッシという強力な軸がいない中で、新しいチームアイデンティティを確立するための過程にあることを示している。ファンとチームの連携が、今後の鍵を握ると結論づけた。