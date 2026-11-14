スカボロー礁問題、中国実効支配でフィリピンドルパレス漁業崩壊

2012年以来、中国が実効支配を続けるスカボロー礁周辺で、フィリピンドルパレス州の漁業が壊滅状態にある。漁師の収入消失と船棄てる深刻な事態を伝える。

南シナ海 の深い青色が広がるフィリピンのルソン島西岸、マシンロックの漁港にはかつて活気があった。この場所から西方へ約250キロの地点に、地元漁師にとって長年の命綱だった スカボロー礁 が存在する。しかし現在、その港には人影はまばらで、付近の海岸には使われなくなった大小の漁船が打ち捨てられている光景が広がっている。

実効支配による漁業活動の停止と影響

珊瑚礁に囲まれたスカボロー礁は、高級魚が多く獲れる好漁場として知られている。現地では「マシンロックの浅瀬」と呼ばれ、漁師らはここをわが家のように大切に考えてきた。しかし2012年に中国が実効支配を強めて以降、ここは攻撃や拘束の危険がつきまとう「恐怖の海」へと変貌を遂げた。

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漁師団体の幹部が訴える経済的打撃

地元の漁民団体幹部であり漁師でもあるレオナルド・クアレスマ氏（60）は、スカボロー礁に出られない仲間の窮状をこう例える。「自分の家なのに中に入れない。自分の家から物を盗まなければならないようなものだ」。24年には中国海警局が「管轄海域」での外国人拘束を容易にする手続きを定めたことで、礁の内側への立ち入りを断念せざるを得なくなった状況だ。

収入喪失と中国政府の措置

漁師らは小舟で中国船の目を避けながら、隠れて釣果を得るしかなくなったが、それはもはや持続不可能な状態にある。「生きるために不可欠な漁場だった」とクアレスマ氏は語る。収入がなくなった仲間も多い中、「われわれの海を返してほしい」という漁師たちの悲痛な声が上げられている。

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地域社会への広範な波及効果

この事態は単なる漁業制限にとどまらず、地域の生計を脅かす深刻な人権問題となっている。中国の実効支配が続く限り、マシンロック周辺の漁業コミュニティは経済的な破綻と社会的不安に直面し続けることになる。国際社会における海洋法廷の判決や外交的圧力なしに、現状打破は困難との見方も強い。

今後の漁業再生に向けた課題

今後、フィリピン政府と中国との関係性次第で、漁師たちが再び安心して漁場を利用できる環境が整うかどうかが決定的となる。地域住民の安全確保と生計の立て直しは、両国間の対話における最優先課題であり、早期の解決が待たれている。漁船が放置された海岸の風景は、その緊急性を物語っている。