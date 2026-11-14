南シナ海スカボロー礁をめぐる中国の実効支配により、フィリピン・マシンロックの漁民が収入を奪われ漁船放置の危機に陥っている。漁業権と生計の行方が問われている。

フィリピンのルソン島西岸にある漁港、 マシンロック では、深い青色の 南シナ海 が広がり、その西方約250キロ地点に位置する スカボロー礁 をめぐる漁業の崩壊が深刻化している。長年、地元の漁師たちにとってわが家同様に親しんだ好漁場であったこの海域は、現在は漁師の姿が消え、海岸には使われなくなった大小の漁船が打ち捨てられる有様となっている。

この現象の背景には、2012年に中国が実効支配を強めて以来、漁師らが攻撃や拘束の危険に晒され続けてきた歴史がある。かつて高級魚が多く獲れることで知られていたスカボロー礁は、現地では「マシンロックの浅瀬」と呼ばれ、地域社会の生計を支える重要な資源であったが、今や恐怖の海と化し、漁の継続が不可能な状況に陥っている。

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中国による実効支配と漁業規制の強化

2012年の中国による実効支配の強体化以降、漁師たちは小舟で中国船の目を避けながら、隠れて釣果を得るしかなくなるなど、極めて危険かつ困難な漁業活動を余儀なくされていた。しかし、2024年には中国海警局が管轄海域での外国人拘束を容易にする手続きを定めたことで、礁の内側への立ち入りを断念せざるを得なくなった漁師たちにとって、最後の望みさえも絶たれる結果となった。

中国海警局による新たな拘束手続きの明確化は、物理的な排除だけでなく、法的・制度的な壁も高めたことを示している。これにより、これまでギリギリの線の上で漁業活動を行っていた地元漁師たちは、安全に漁場を利用することが事実上不可能になり、生計を立てる手段を根本的に奪われる事態を招いた。

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漁民団体幹部による窮状の証言

地元の漁民団体幹部であり漁師でもあるレオナルド・クアレスマ氏（60）は、仲間たちの窮状を「自分の家なのに中に入れない。自分の家から物を盗まなければならないようなものだ」と例え、強い無力感を表明している。この比喩は、伝統的に自分たちのものだと認識してきた海域に対し、外部の力によって権利を侵害され、排除されているという漁民たちの精神的および経済的打撃を如実に表している。

クアレスマ氏は、この海域が「生きるために不可欠な漁場だった」と強調し、収入を失った仲間が多数いる現状を報告している。特に、大規模な漁業従事者だけでなく、小規模な漁業者たちもまた、この海域の利用を停止されたことで、家族や地域コミュニティを支える経済基盤を失いつつあるのが実情である。

漁業権返還の要求と今後の懸念

マシンロックの漁師たちは、「われわれの海を返してほしい」という切実な願いを掲げ、活動の再開を求めている。しかし、中国海警局の新たな規制や実効支配の現状を踏まえると、短期間での状況打開は困難であり、漁民たちは長期的な不透明さと貧困のリスクに直面している。地域経済への影響は計り知れず、漁業依存度の高いこの地域では、生計手段の多角化が緊急の課題となっている。

今後もスカボロー礁周辺では、中国側による海上保安活動が継続すると予想され、フィリピン漁師たちの安全な航行や漁業活動の保証は不透明な状態が続く。国際的な漁業協定や外交的解決のプロセスが進展しない限り、マシンロックをはじめとする南シナ海沿岸の漁業コミュニティは、深刻な経済的疲弊と社会的不安に晒され続ける可能性が高い。