スウェーデンの研究所が発表 世界の核弾頭が100発増えた

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所が発表した報告書によると、世界に実戦配備されている核弾頭が100発増え、4012発となった。報告書は、核保有国が核兵器の近代化などを通じて核戦力を強化し続け、通常兵力による紛争が核使用に発展する「核エスカレーション」の潜在リスクが高まっていると警告した。

スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は、8日、世界の 軍備管理 や 核軍縮 に関する年次報告書を公表した。 報告書によると、世界に実戦配備されている 核弾頭 が1月時点の推計で4012発となり、前年同月比で100発増えたと指摘した。

報告書は、核保有国が核兵器の近代化などを通じて核戦力を強化し続け、通常兵力による紛争が核使用に発展する「核エスカレーション」の潜在リスクが高まっていると警告した。 報告書によると、米露英仏中の核保有5大国にインドとパキスタン、イスラエル、北朝鮮を加えた計9カ国が保有する核弾頭の総数は1万2187発（退役済みも含む）。 このうち、5大国およびインドが核弾頭を実戦部隊に配備し、6カ国が配備する4012発の半数を超える2100～2200発が弾道ミサイルに搭載され、高度な即応態勢にあるとした。

北朝鮮に関しては、実戦配備はしていないものの約60発の核弾頭を完成させたとしている。 また、少なくとも計90発を製造できる核分裂性物質を保有しているとした。 加えて、大陸間弾道ミサイル（ICBM）の「火星20」といった新型ミサイルの開発を着々と進めていると指摘した。 報告書は世界の核弾頭の総数について、米露が退役済みの核弾頭を解体しているため、わずかに減少傾向にあると指摘。

ただ、解体ペースは落ちており、新たな核弾頭が追加されて弾頭総数が増加に転じる可能性が高いとした。 実戦配備されず保管中の核弾頭は、31発増えて5733発になったとしている





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