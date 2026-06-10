スイッチ2で展開する新作ゲームが続々発表

スイッチ2で展開する新作ゲームが続々発表され、ゲームファンを沸かせています。『スプラトゥーン レイダース』の最新映像が公開され、詳細を明かす「スプラトゥーン レイダース Direct 2026.6.30」の配信が決定。『ドラゴンズドグマ2』に追加要素を加えた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の発売が決まりました。『Nintendo Switch Sports Resort』が発表され、2026年10月22日に発売されます。『テイルズ オブ エターニア リマスター』のリリースが決定しました。さらに、スイッチ2独占タイトル『ダスクブラッド』のネットワークテストの開催決定や、他機種で展開していた『Stellar Blade』『メタファー:リファンタジオ』『Lies of P：コンプリート エディション』のスイッチ2版も決定。

平成時代に登場し、一大ブームとなったFPS・TPSは、今も ゲーム 市場の一翼を担う人気ぶりです。2015年に『スプラトゥーン』が登場した時点で、すでに世界的な人気作がいくつもありましたが、イカしたデザインと斬新な ゲーム システムで個性を発揮し、今も活躍する人気シリーズへと成長しました。

そんな『スプラトゥーン』シリーズの最新作『スプラトゥーン レイダース』の最新映像が公開されたほか、詳細を明かす「スプラトゥーン レイダース Direct 2026.6.30」の配信が決定。2026年6月30日23時から配信される「スプラトゥーン レイダース Direct」にも注目です。 『FF』シリーズで初のHD-2D化となる本作は、「もし、『FF』がドットのまま進化をしていたら……」というコンセプトで綴る新たな作品です。 オープンワールドの楽しさが多くのユーザーに広まってきた2012年、カプコンが手がけるオープンワールド作品として注目を集めた『ドラゴンズドグマ』。

フィールドはやや手狭感があったものの、アクション性豊かなバトルは、当時のオープンワールド作品では頭ひとつ抜けており、独自性の高いタイトルとして注目を集めました。 ファン待望のナンバリング続編『ドラゴンズドグマ2』が12年の月日を経た2024年に登場し、こちらも話題に。 そしてこのたび、『ドラゴンズドグマ2』に追加要素を加えた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の発売が決まりました。 本作では、極北の地「ノルガン」が加わるなど、新たな冒険がプレイヤーを待っています。

平成を彩った『Wii Sports』シリーズは、その活躍の場をスイッチに譲り、『Nintendo Switch Sports』が2022年に登場しました。 そして今回、新たにスイッチ2で展開する『Nintendo Switch Sports Resort』が発表。2026年10月22日に発売されます。 リマスター展開が続く『テイルズ オブ』シリーズから、2000年に発売されたオリジナル版を復活させる『テイルズ オブ エターニア リマスター』のリリースが決定しました。 発売日は、2026年10月15日です。

■NSW2/NSW/PS5/PC『東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil. 』 また、スイッチ2独占タイトル『ダスクブラッド』のネットワークテストの開催決定（2026年夏）や、『カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～』『ONE PIECE 海のごちそうレストラン』『呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON』『ニンジャラ２ 未知なる惑星』といった新作の発表もユーザーを沸かせました。

さらに、他機種で展開していた『Stellar Blade』『メタファー:リファンタジオ』『Lies of P：コンプリート エディション』のスイッチ2版も決定と、スイッチ2で遊べるゲームの幅がいっそう広がりを見せます。

「Xenoblade（ゼノブレイド）」の新作ゲーム『XenobladeGenesis（ゼノブレイドジェネシス）』が、NintendoSwitch2で2027年に発売されることが決定した。 『ゼノブレイド』シリーズは、長年のファンに愛され続けてきた人気シリーズです





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