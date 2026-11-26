スイスフランは０．４％安の０．８３４１フランへ低下し、欧州主要株指数は２％超上昇。Imperial Brandsは過去最大の１３．３％高となり、買収期待が市場を牽引。

スイスフラン は対ドルで０．４％安の１ドル＝０．８３４１フランとなり、前日の上昇勢いを反転させた。安全資産への需要先細まりが背景にあり、短期間での大幅な値動きが続いている。市場参加者は新しい為替レンジの形成を注視している状況だ。

サンタンデールＡＭが新たなレンジ示唆

サンタンデールＡＭのシニアストラテジスト、トマス・ガルシアプリニョス氏は、短期的に重要な節目である１．１２ドルを回復するのは難しいと指摘した。その上で、新たなレンジが１．０７ドルから１．１２ドルの間で形成されつつあると述べている。この見通しは、現在のスイスフランの下落傾向を裏付ける材料として機能している。

Also read トヨタ4ランナー2027年型価格改定と新型装備の詳細解説

前日までは安全資産への需要から０．５％上昇していたスイスフランだったが、一転して売りが優勢となった。為替市場では、短期的な節目レベルの回復難しさが意識され、投資家の間では慎重な姿勢が広がっている。この専門家の分析は、今後の為替動向を考える上で重要な指標となり得る。

Imperial Brandsが過去最大の急騰記録

株式市場では、たばこ大手のImperial Brandsが１３．３％急伸し、１日の上昇率として過去最大を記録した。同社は９年超ぶりの高値を付け、大幅に上昇して取引を終えた。この劇的な値動きの背景には、米たばこ大手のアルトリアからの買収期待が強く働いたとみられる。

Advertisement

アルトリアは、Imperial Brandsに対する全額現金による買収提案を検討していると表明した。また、同社事業の一部を巡って別の相手と協議していることも明らかにした。この情報が材料視され、投資家の買いが殺到した結果、Imperial Brandsの株価は単日最高を更新する形となった。

欧州株指数が広範な上昇を見せる

欧州の主要株式市場では、米国が欧州連合（ＥＵ）に課す予定の関税が懸念されたほど厳しくならないとの期待から、幅広い銘柄が買われた。この楽観的な観測が市場全体の上升感を後押しし、ドイツ、スペイン、イタリアの主要株価指数はいずれも２％超上昇した。リスク appetiteが回復傾向にあることを示す現象となっている。

銀行株が最大の押し上げ要因となり、金融セクターの堅調さが市場を牽引した。ＨＳＢＣは２．３％高、スタンダードチャータードは１．３％高となり、大口株主を中心に支持を集めた。ライオン・ファイナンス・グループも４．２％高と好調な推移を見せ、金融株全体の回復力を強調している。

ウニクレディトの経営陣刷新計画

一方、個別銘柄ではウニクレディトが同行の経営陣刷新を計画していると明らかにした。このニュースを受け、ライバル格のコメルツ銀行は２．６％下落した。経営環境の変化や他社との競争激化への警戒感が、関連銘柄の値動きに影響を与えている。欧州金融セクター内では、構造改革やリーダーシップ变更への関心が高まっている。