ジープ初の四輪駆動ハイブリッド アベンジャー4xeハイブリッド 試乗レポート

ジープ初の四輪駆動ハイブリッドモデル、アベンジャー4xeハイブリッドを試乗。1.2Lターボエンジンと48Vマイルドハイブリッドシステムにリアモーターを組み合わせた電動AWDが特徴。自然で軽快な走りと快適な乗り心地を実現し、日常使いから悪路まで幅広く対応する。

ジープ 初の四輪駆動 ハイブリッド モデルとして登場した アベンジャー4xe ハイブリッド 。 そのパワートレインは、ステランティスグループ内で広く採用される1.2リッター3気筒ターボエンジンと、モーター内蔵の6速デュアルクラッチ式オートマチックトランスミッションを組み合わせた48Vマイルド ハイブリッド システム。

さらに特筆すべきは、リアアクスルに後輪駆動用モーターを搭載し、電動式AWDを実現した点だ。 これにより、前輪駆動のBEV版とは異なり、悪路や滑りやすい路面での走行性能が大幅に向上。 また、リアサスペンションはマルチリンク式を採用し、BEVのトーションビーム式とは差別化されている。 走行モードは「セレクテレイン」システムにより、AUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4モードを用意。

AUTOモードでは、約30km/hまではモーターのみでのFWD走行、約30km/hから90km/hまではオンデマンドAWD、それ以上では再びFWD走行に切り替わる。 一方、SNOWとSAND/MUDモードでは、0から約30km/hまで常時AWDとなり、高いトラクションを確保。 リアモーターはリデューサーにより駆動力が増幅され、1900Nm相当のホイールトルクを発生。 今回、市街地を中心に試乗したが、印象的だったのは、パワーフィールも身のこなしも自然で軽快なこと。

車重は1480kgとBEVより90kg軽く、リアサスペンションの違いもあって、ゆったりとしたBEVに対して小気味いい挙動が印象に残る。 動力性能は日常的な走りからスポーティな走りまでそつなくこなし、どの走行モードでもアクセルワークに対するレスポンスは従順で、無理なく余裕を持ってパフォーマンスを発揮する。 BEVと共通の最小回転半径5.3mにより、狭い道での取り回しも良好。 後席は背筋を立てた着座姿勢ながら、シートクッションがフカッとしており、なかなかの快適性を実現。

そして何より、余分なディテールを廃したスッキリと引き締まったコンパクトなスタイルは、汚れた際の洗車が大変な黒いホイールを除けば、このクラスでも個人的に好きな部類に入る。 総じて、アベンジャー4xeハイブリッドは、ジープらしい悪路走破性とハイブリッドの効率性を巧みに融合させた魅力的なモデルと言える。 市街地での燃費性能も期待でき、環境性能と走行性能のバランスに優れる。 さらに、48Vシステムによるモーターアシストは、エンジンの過渡応答を滑らかにし、ストップ＆ゴーの多い街中でもストレスフリーな運転を可能にする。

電動AWDの採用により、雪道や未舗装路でも安心感が高く、ジープブランドの本質を損なわずに電動化を果たした点は高く評価できる。 今後のラインナップ拡充にも期待がかかる一台だ





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ジープ アベンジャー4xe ハイブリッド AWD 試乗

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