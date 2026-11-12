ジープ・コンパス刷新、ボディサイズ拡大と最新テクノロジーで進化

新型ジープ・コンパスが全長4550mmに拡大し、空力性能と快適装備を強化。1.2リッターターボマイルドハイブリッドシステムの採用で走行性能も向上。

自動車メーカーの ジープ は、主力SUVである新型「コンパス」を発表しました。このモデルは実車ベースのボディサイズを大幅に拡大し、先代比で全長が130ミリメートル、全幅が100ミリメートル、全高が30ミリメートルそれぞれ増加しました。具体的には、全長が4550ミリメートル、全幅が1910ミリメートル、全高が1670ミリメートルとなり、ホイールベースも150ミリメートル延ばして2785ミリメートルになりました。

ジープらしいデザインと空力性能の両立

スタイリングは、最新トレンドを取り入れた機敏なジープのイメージを継承しています。特徴的な7スロットグリルや台形型のホイールアーチなど、ブランドの象徴的な要素を備えています。また、空気抵抗低減への配慮も徹底されており、フロントのアンダーグリル部には開閉式シャッターが採用されています。さらに、ホイールアーチ部には実働するエアダクトが開けられるなど、機能性とデザイン性を両立させています。

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走行性能と最小地上高の向上

走行性能面でも向上が見られ、最低地上高は200ミリメートルを確保しています。渡河性能については、ハイブリッドモデルである「アベンジャー4xe」よりも8ミリメートル高い408ミリメートルを記録しました。これは、複雑な地形や悪路における走行能力の強化を示しており、オフロード走行への自信を物語っています。これらの数値は、コンパスの汎用性と耐久性を裏付ける重要な指標となっています。

先進技術と快適装備の充実

インテリアでは、非真円形状のステアリングホイールが採用され、グリップ部分には適度な滑りにくい素材が使用されています。インパネ中央には16インチの大型タッチスクリーンが配置され、4隅の角を落としたジープらしいデザインが特徴です。センターコンソールのシフトダイヤル横には、オレンジ色のベースに「セクテレイン」と呼ばれる走行モードシステムの切り替えスイッチが備わっており、運転者が状況に応じて最適なモードを選べるようになっています。

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シート快適性とオーディオシステムの評価

シート装備も大幅に進化しており、前席にはヒーターとベンチレーション（通風機能）が標準装備されています。さらにマッサージ機能まで備えており、長時間の走行でも運転手の負担を軽減します。特に「キャットポー」と呼ばれるモードでは、背中にランダムに刺激を与えることで心地よいマッサージ効果を得ることができます。オーディオシステムにはFOCALのスピーカーが装着されていますが、音質についてはやや乾いた印象という意見もあります。ジープらしい温かみのある音響を目指すなら、harman/kardon系のサウンドがより適合する可能性があります。

パワートレインと今後の展開

パワートレインは、1.2リットル3気筒ガソリンターボエンジンと電気モーター、6速DCTを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用しています。システム最高出力は145馬力を発揮し、新型コンパスにおいてしっかりとその役割を果たしています。乗り味は芯のある仕上がりにつつ、ジープらしい柔らかい当たりが感じられ、ステアリングの反応も穏やかです。今後は、こうした快適性と走行性能を備えた新型コンパスが、世界中の消費者から高い注目を集めることが期待されています。