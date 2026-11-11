ジョーシスがAI時代のサイバー攻撃実態解明 侵害経路と対策の鍵

ジョーシス社長がメディア向け勉強会で解説した、AIを活用したサイバー攻撃の全貌と3つの企業被害事例。管理者権限とNHIの管理が鍵となる。

ITデバイスとSaaS統合管理クラウドの ジョーシス は、2026年11月5日にメディア向け勉強会を開催した。このイベントで、 松本恭攝 社長は最新の調査報告書や被害企業の公表資料を基に、AI普及時代における サイバー攻撃 の全体像と、企業が取るべき防御策を解説した。

攻撃手法の進化と侵入経路の4分類

松本氏の分析によれば、AIの普及で攻撃の規模、コスト、スピードは劇的に変化した。しかし、基本的な手法そのものに変化はないと指摘する。侵入経路は大きく4つの系統に分類され、最も頻度が高いのは約3割を占める脆弱性や露出した機器を狙う攻撃だ。

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次に多いのは、フィッシングや人をだますソーシャルエンジニアリング攻撃であり、約2割を占める。同様に、盗まれた認証情報を利用した攻撃も約2割を占めている。さらに、委託先やSaaS連携を経由する侵入経路も増加傾向にあると松本氏は強調した。

管理者権限とNHI悪用による被害拡大

松本氏が最も重要だと強調したのは、単なる入り口の違いではなく、侵入後の被害拡大パターンにある。アサヒグループHD、アスクル、日本経済新聞社のいずれの事例でも、侵入経路は異なるものの、その後の被害の広がり方は極めて類似している。

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攻撃者は侵入後、端末やブラウザ、チャットツールからパスワードやログイン状態といった「鍵」を集める。次に、奪った鍵を不正利用し、管理者用の遠隔接続やSaaS連携といった正規の通り道を通り抜ける。最後に顧客情報や事業情報の入ったデータベースに到達するのが典型的な手口だ。

本物のIDで動作するため、不正アクセスとして検知しにくいのが特徴だ。松本氏は、侵入からデータ持ち出しまでが最速級の事案ではわずか72分だったという調査結果を提示し、遅い事案では何カ月も気付かれない可能性もあると説明した。

人的IDとNHIの二元構造と管理課題

攻撃者に盗まれる鍵には2つの種類がある。1つは社員のアカウントとパスワードといった「人のID」だ。もう1つはAPIキーやSaaS連携の通行証、クラウドの鍵など、システム同士のやりとりに使う「ノンヒューマンアイデンティティ（NHI）」である。

NHIには多要素認証のような本人確認プロセスが存在しない場合が多く、持ち主が分からないまま何年も有効化されている事例が散見される。松本氏は、NHIの数は人のIDの最大100倍に上るとする調査データも紹介し、管理の難しさを示した。

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大手企業3社被害事例から読み解く教訓

アサヒグループHDの事例では、攻撃者がネットワーク機器を経由して侵入し、管理者権限を奪ってランサムウェアを展開した。同社はサイバー攻撃による2025年12月期の営業減益影響が400億円弱に上ったと公表している。松本氏は「管理者の権限が1カ所に集まっていなければ、被害を抑えられた可能性がある」との見方を示した。

アスクルの事例では、多要素認証を例外的に適用していなかった業務委託先の管理者アカウントが悪用された。攻撃者は侵入から検知までの4カ月余りの間に社内の認証情報を集め、セキュリティ対策ソフトを無効化し、バックアップを削除した上でデータを暗号化した。同社の2026年5月期連結決算は、サイバー攻撃による受注停止などが響き、純損益が221億円の赤字となった。

日本経済新聞社の事例では、私物PCのマルウェア感染で業務チャットツール「Slack」の認証情報が流出し、社員アカウントを経由して個人情報への不正アクセスにつながった。同社は2026年10月にも、クラウドサービスの認証情報が窃取されて不正アクセスを受けたと公表している。

松本氏は、チャットやメールにパスワードを貼り付けるやりとりが攻撃の起点になり得ると注意を促した。これらの事例は、技術的な防御だけでなく、人的なミットと権限管理の徹底がいかに重要かを浮き彫りにしている。