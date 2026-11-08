ジョージ・ラッセルの重大ミス、ラルフ・シューマッハが痛烈批判

メルセデスのジョージ・ラッセルがブラジルGPでスピンミス。前日の予選トラブルやグリッド降格が重なり、ラルフ・シューマッハから激しい批難を浴びている。

ジョージ・ラッセル はブラジルグランプリにおいて、レース序盤のピットストップ後に重大なスピンミスを見舞われた。この出来事は、前日の予選におけるチームとの確執や、新たなパーツ投入による5グリッド降格のペナルティーが相まって、一層の批判を招いている。

ピットレーン出口でのスピン事故とラルフの批判

71周からなる当日のレース17周目、ジョージ・ラッセルはピットインを終えコース復帰を試みた直後に突然スピンした。これにより他ドライバーの進路が一部妨害される事態となり、狭いピットレーン出口で車両の向きを修正せざるを得なかった結果、後続のライバルたちとの接触事故を危うく免れた。

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この失態に対し、51歳のラルフ・シューマッハは激しい口調でジョージ・ラッセルを痛烈に批判した。ラルフ・シューマッハは、ジョージ・ラッセルが前日の土曜日にチームに対して強烈な主張をしていた事実を指摘し、その態度との整合性の欠如を問題視した。

予選2番手争いとチームとの無線トラブル

ラルフ・シューマッハが「昨日」として言及したのは、雨による混乱に見舞われたサンパウロでの予選セッションである。ジョージ・ラッセルはここで2番手のポジションを獲得したが、最後のアタックラップを中断するよう指示を出したのは所属チームのメルセデスであった。

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これに対して28歳のジョージ・ラッセルは、無線を通じてレースエンジニアに対して怒りを爆発させた。チーム代表のトト・ヴォルフがなだめようとしても収まらず、ジョージ・ラッセルは「僕は2番手になりたいんじゃない。1番手になりたいんだ！」と明確な意志を示してチームに反論した。

グリッド降格ペナルティーと4位から7位への後退

さらに複雑な状況だったのは、マシンへの新たなパーツ投入に伴う5グリッド降格のペナルティーが科されていた点である。これによりジョージ・ラッセルは日曜日のレースを7番手グリッドからスタートすることになったが、ミスが発生する前にはすでに4番手まで順位を上げていた。

しかし、そのスピンにより順位は7番手へと後退した。ブラジルでのレース開始時、ジョージ・ラッセルはドライバーズ選手権で4位につけており、この失態がポイント獲得にどのような影響を与えるかが注目されている。