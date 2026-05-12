ジョー・ゴメス、リヴァプール残り可能性を明かした。

ジョー・ゴメスは、今シーズン後もリヴァプールに残れるか分からないと明かし、アンフィールドでの将来に疑問が残った。来シーズンで契約が切れる万能ディフェンダーは、今夏の移籍市場で11年間の在籍に幕が下りる可能性を認めた。

ジョー・ゴメス は、今シーズン後も リヴァプール に残れるか分からないと明かし、 アンフィールド での将来に疑問が残った。 来シーズンで契約が切れる 万能ディフェンダー は、今夏の 移籍市場 で 11年間の在籍 に幕が下りる可能性を認めた。

契約残り1年となったゴメスは岐路に立つ。28歳はチーム重鎮ながら、スロット体制下で出場機会が減り、直近2シーズンのプレミアリーグ先発は各6試合のみ。 クラブは後継確保にも動き、すでにヴィルジル・ファン・ダイクやイブラヒマ・コナテを擁する守備陣に、若手DFジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを加えた。 夏の移籍の可能性を問われた万能ディフェンダーは、在籍期間について哲学的な見解を示した。 ゴメスは『何が起こるか分からない。

正直、分からない。 契約はあと1年だけど、運命に任せるしかないね。 このクラブで11年間プレーできたことに心から感謝している。 今はただ感謝して、様子を見ようと思う』。2015年にチャールトンから加入したゴメスは、アンフィールドで272試合に出場し、主要タイトルを制覇した。

プレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ2回のタイトルを獲得。 守備での汎用性は今も強みで、過去にニューカッスルやアストン・ヴィラが興味を示したように、2027年の契約満了前に売却が決まれば多くのクラブが獲得に動くだろう





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