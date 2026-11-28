ジョン・レノンとオノ・ヨーコがニューヨークで過ごした18ヶ月を捉えたドキュメンタリー映画『ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ：One to One』が、2027年1月1日よりIMAX版、同29日より通常版…

映画『ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ：One to One』2027年1月1日よりIMAX限定先行公開、1月29日より順次公開 （C）2024 Mercury Studios Media Limited / Yoko Ono Lennon ジョン・レノンとオノ・ヨーコがニューヨークで過ごした18ヶ月を捉えたドキュメンタリー映画『ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ：One to One』が、2027年1月1日よりIMAX版、同29日より通常版で順次公開される。

ジョンの歌唱シーンや若者たちに向けたメッセージを収めた62秒の特別映像が解禁された。 歌っているのは、アルバム『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』に収録された「アッティカ・ステート（Attica State）」。 アメリカで起きたアッティカ刑務所の暴動に対する武力鎮圧を題材にしたプロテストソングで、ジョンが音楽を通じて社会問題に積極的に関わっていた時期を象徴する楽曲の一つだ。 映像の最後には、ジョンが「僕らが今やろうとしているのは、若者を無関心から目覚めさせることだ」「“行動すれば変わる”ともう一度感じてもらいたい」と語る姿が収められている。

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半世紀以上に発せられた言葉だが、今を生きる私たちにも響くものがある。1971年、2人が新天地として選んだニューヨークには、自由に生きたいという願いと、離ればなれになったヨーコの娘・キョーコを探すという目的があった。 小さなアパートで暮らし、互いの創作を支え合いながら、激動の時代を生きた2人。 世界的な著名人としての顔だけでなく、生活をともにするパートナーとしての素顔にも迫る。 監督は、『ブラック・セプテンバー／五輪テロの真実』（1999年）で米アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケヴィン・マクドナルド。