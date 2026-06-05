ジョサンシーズと京急電鉄、ホテルステイ産後ケア事業の第2弾をみなとみらいで実施

ジョサンシーズは京急電鉄と連携し、2026年7月7日から17日まで京急EXホテルみなとみらい横浜でホテルステイ産後ケア事業「ヨリドコロ。」の第2弾実証を実施する。出産後の孤育てや産後うつなど社会的課題に対応するため、産後の休息を求める強いニーズに応える。第1弾では多数の利用と好評を得ており、今回はより多くの産後女性にリフレッシュの機会を提供する。

株式会社Josan-she's（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下 ジョサンシーズ ）は、京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏、以下 京急電鉄 ）と連携し、2026年7月7日（火）～7月17日（金）の期間、京急 EXホテル みなとみらい横浜にて ホテルステイ 産後ケア 事業「ヨリドコロ。

」の実証（以下 本実証）第2弾をおこないます。 出産後の「孤育て」や、「産後うつ」の発症といった社会的な課題には、地域社会や家族からのサポート不足や、慣れない育児へのプレッシャーなどによる精神的な不安定など、さまざまな要因や環境が複雑に絡み合っていると考えられます。 それらを解決する産後ケアサービスに対するニーズは年々高まっている一方で、受けたいサポート内容や利用価格面のバランスを取ることが難しい現状があります。

ジョサンシーズと京急電鉄が今年1月に「京急 EX イン 京急蒲田駅前」で行った第1弾の実証では、多数の利用、ご応募をいただいたほか、実際にサービスをご利用いただいた方々からは、「こんなサービスが欲しかった」という声もいただき、産後の休息時間を求める強いニーズがあることが分かりました。 京急グループの株式会社京急イーエックスイン（本社：横浜市西区、取締役社長：安井 一敏）が運営する「京急 EXホテル みなとみらい横浜（以下 当ホテル）」の一部客室にて、産後ケアサービスを提供いたします。

※プロジェクト名の由来：一粒の籾が万倍に実り稲穂となる「一粒万倍」に由来しています。 本プログラムで生まれた一粒のアイデアが大きな実となって収穫できるように、社員一人ひとりのアイデアから育て、事業化まで実現できるように... という思いが込められています





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