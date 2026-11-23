AIショッピングプラットフォームJokoの共同創業者であるザビエル・スタークロフCEOは、AIエージェントの主目的が取引完了ではなく商品探索体験の改善にあると指摘する。ウォルマートとアマゾンの対照的な戦略も注視。

AIを活用したショッピングプラットフォーム「 Joko 」の共同創業者兼CEOである ザビエル・スタークロフ 氏は、現在の AIエージェント の主な目的は取引の完了よりも、商品を見つける体験を根本的に改善することにあると明言している。これは、ここ数年消費者がチャットボットやアシスタントを通じて培ってきたショッピングのやり方とは大きく異なるものではないが、エージェントがより多くのデータソースや対話、時間を投入できるため、その役割はこれまでよりもはるかに広いものへと拡張されつつある。

JokoCEOが強調する探索体験の重要性

スタークロフ氏によれば、AIエージェントの進化は単なる効率化ではなく、ユーザーがどのような商品に出会うかというプロセスそのものの再定義を意味する。従来のオンラインショッピングでは、消費者は特定の製品を検索して即座に購入する傾向が強かったが、エージェント型のAIはより広範な情報源から最適な提案を行うことができる。このアプローチは、ユーザーが意識していなかったニーズを発見したり、想像もしなかった組み合わせを提案したりする可能性を秘めている。

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技術的な性能が向上するにつれて、エージェントは単なる検索ツールを超え、パーソナライズされたスタイリングアドバイザーやライフスタイルコンサルタントのような役割を果たすようになると期待されている。しかし、その成功の鍵は、いかにしてユーザーの信頼を得ながら、彼らにとって意味のある商品発見の旅を提供できるかにかかっている。この視点の変更は、小売業界全体のAI戦略に大きな影響を与えつつある。

小売各社の対照的な戦略とカンターの警告

小売業者にとって、AIエージェントを活用したショッピング体験の質は、長年かけて築き上げてきた顧客との信頼関係に直結する重要な要素である。調査会社のカンターに所属するローガン氏は、もしエージェント経由でのショッピング体験が悪ければ、数年、場合によっては数十年をかけて構築してきたブランドへの信頼が一瞬で損なわれる危険性があると警告している。このリスク認識は、大手小売企業がAI戦略を慎重に進めている理由の一つだ。

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市場の動きを見れば、その違いは顕著である。ウォルマートは、エージェントによる買い物を容易にするためのツール群を積極的に展開し、自社のプラットフォームにAIエージェントがスムーズに統合されるよう取り組んでいる。一方、アマゾンは外部のAIボットをブロックする姿勢を崩さず、買い物客に対して自社の「Alexa」を使用することを強く促している。この対照的な姿勢は、各社がどのようにAI技術を自社ビジネスの核心に位置づけるかを示している。

その他の小売業者は、外部AIエージェントへの対応方針についてまだ結論を出していない状況だ。ターゲットのCEOであるマイケル・フィデルキー氏と、ホーム・デポのオンライン体験部門の責任者は、それぞれBusiness Insiderに対して、自社のAI戦略が顧客に最高の体験を届けることに重点を置いていると語っている。フィデルキー氏は、エージェント型AIに対しても、従来の小売手法と同様の推進力が必要であると述べた。

社会的側面とホリデーシーズンの新たな課題

「カートを持たせた人を店頭に立たせて押して回り、ほかの人たちにも使ってもらうようにしなければならなかったんです。エージェント型AIにも、まさにそれが必要なのだと思います」とフィデルキー氏は指摘する。これは、新技術が市場に受け入れられるためには、消費者に対してその利便性を体感させ、社会的な広がりを生み出すためのマーケティング努力が不可欠であることを示唆している。AIエージェントが単なる便利ツールではなく、ショッピング習慣の重要な一部として定着するためには、こうした人的な働きかけや教育的な側面が依然として重要である。

また、AIエージェントの技術的な性能や信頼性を脇に置いても、ホリデーシーズンの買い物には、リストをボットに任せることをためらわせる社会的・体験的な事情が多数存在する。贈り物の場面によっては、相手への思いやりや配慮を示すためのパーソナライズされた選択が不可欠である。同僚や近所の人への流行りのプレゼントは、大切な人への特別な贈り物ほど重く深い意味を持たないため、AIに任せるかどうかの判断はケースバイケースとなる。自分への贈り物がAI任せだったと知った場合、消費者がどのような感情を抱くかという心理的要素も無視できない。

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こうした複雑な背景を踏まえると、AIエージェントの活用は一律には進まない可能性がある。バシン氏は、2026年のホリデーギフトのリスト作成にエージェントを使う予定であると述べており、オンラインと実店舗の両方で特定の小売店の商品を探し、特に一度に複数のプレゼントをまとめて購入できる店を特定することをエージェントに依頼する考えだ。これは、特定の目的や制約条件下では、AIが非常に有効なパートナーとなり得ることを示す事例と言える。

21世紀特有の「愛情表現」としてのプロンプト

マンデロス氏は、この問題には2つの側面があると分析している。一見すると、AIを使うことは手間をかけずにリストを埋める単なる効率化の方法に思えるかもしれない。しかし実際には、本当に個性的で意味のある贈り物を見つけるためには、非常に精緻で多くの情報を含むプロンプト入力が求められる場合が多い。

この高度なプロンプト入力は、AIに指示を出すという行為そのものが、相手への深い理解や細やかな配慮を反映することになる。マンデロス氏によれば、その作業自体が21世紀ならではの一種の「愛情表現」になり得るという。テクノロジーの進化が、人間の関係性や贈答行為の本質を置き換えるのではなく、むしろそれをより深く表現するための新たな手段を提供している可能性がある。この視点の変更は、AI時代の小売体験を考える上で重要な示唆を与えている。