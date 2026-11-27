『営業-1グランプリ』3連覇を果たしたお笑いコンビ・ジョイマン（池谷和志、高木晋哉）に密着する番組『営業-1グランプリ番外編ジョイマン3連覇ご褒美特番〜なんだこいつら密着SP〜』が、12月6日午後6…

ジョイマン （C）ORICON NewS inc. 『営業-1グランプリ』3連覇を果たしたお笑いコンビ・ジョイマン（池谷和志、高木晋哉）に密着する番組『営業-1グランプリ番外編ジョイマン3連覇ご褒美特番〜なんだこいつら密着SP〜』が、12月6日午後6時からBSよしもとで放送される。

この番組は、BSよしもとの人気番組『営業-1グランプリ』内で発表された「営業＆学園祭出演回数ランキング」で3連覇を成し遂げたジョイマンへのご褒美番組。 スタッフが全国を飛び回るジョイマンに密着し、その人気を探っていく。 営業先でインタビューするなか、彼らがあるテクニックを明かす一幕も。 呼び込まれて登壇する際、「練り歩き」をするというジョイマン。

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普通の芸人であれば真っすぐに舞台に向かうが、2人は会場を縦横無尽に練り歩くとのこと。 池谷は「お客さんによっては沸く人もいるし、沸かない人もいるので、それ込みの『練り歩き』でもあります。 それをすると温度差もはっきり分かるんです」とコメント。 高木も「なかなか一体感が生まれにくいので、隅々までジョイマンを充満させる」と極意を明かした。