アーセナルとのアウェー戦で1-1と引き分けたドルトムントは、ある意味で自らを超え、立ち直る力と信念を示した。この調子なら、BVBは必然的にタイトル争いに加わる。

ドルトムントのGKグレゴール・コベルも「ガドゥの素晴らしい個人技が、僕たちのゴールにつながった」と語った。 主将で、ガドゥと同じセンターバックのニコ・シュロッターベックは「最初のボールタッチが信じられないほど素晴らしい。

その後のスピードは、僕たちも知っている」と話した。 ただし、BVBにとっては小さな問題もある。 守備でも大いに力を発揮した今回のアーセナル戦での活躍を受け、プレミアリーグの強豪でまだ気づいていなかったクラブにも、パリ・サンジェルマン、レッドブル・ザルツブルク、そしてドルトムントで育成されたこのDFが、その資質からしてプレミアリーグの強豪に理想的な選手だと知られたはずだ。 移籍金が最大2500万ユーロに達する可能性のあるガドゥは、BVBが望むより早くドルトムントを去るかもしれない。

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というのも、遅くともロンドンでのこの引き分けによって、BVBには今、確かな一体感が生まれつつあることも明らかになったからだ。 例えば、まだ21歳のジョーブ・ベリンガムは今季、レギュラーとなり、試合を決める選手へと成長した。 ガドゥと同じ19歳のコンスタンティノス・カレツァスも、万全の状態に戻れば再び見る者を魅了するだろう。 過小評価されがちなダニエル・スヴェンソンも、ロンドンではほぼピッチの至る所に顔を出していたが、まだ24歳だ。

このチームには、長く一緒にプレーする姿を見たい選手が何人もいる。 一方、現在の状態も悪くない。 少なくとも結果と、その結果を手にする過程を見ればそう言える。 コヴァチ監督の下でドルトムントが見せるサッカーが、しばしば見栄えの良いものではないことは、今さら言うまでもない事実だ。

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だが今季のドルトムントは、長く敗色濃厚に見えた試合や、もはや挽回できないと思われた試合から、偶然では片づけられないほど多くの勝ち点を手にしている。 アーセナル戦では、その力をさらに上回るものを見せた。 ニコ・シュロッターベックが適切にも「眠っていた」と厳しく評した、悲惨な最初の15〜20分から立ち直った姿は見事だった。 これほど立ち直る力と自信を示すのは容易ではない。

チームとして20分間ほとんどボールに触れられず、それでも、ホームで今季まだ勝ち点を落としていなかった欧州屈指の強さと安定感を誇る相手を、シュロッターベックの言葉を借りれば「強度によって」「攻略した」のだ。 もちろん、1-1の同点弾はガドゥとバイアーの優れた個人技があってこそ生まれた。 だが、あのような立ち上がりの後にガドゥのような独走ができるのも、自分自身、そして何よりチームを信じているからだ。 同じことはバイアーにも言える。

それまでの試合では何一つうまくいかず、ほんの数分前には、ダニエル・スヴェンソンからの非常に良いクロスを捉え損ねていた。 走り込んでインサイドでまっすぐシュートすればよかったところを、どうしても足のアウトサイドでボールを受けようとしたからだ。 BVBは先週日曜日、前日にバイエルンが引き分けたため、首位に立つには勝利が必要だったという特別な重圧を乗り越えた。 それだけでなく、アーセナル戦では、最終的には必要な幸運にも恵まれたとはいえ、明確にプレーを改善し、勇敢な後半を見せて強敵から勝ち点1を奪った。

当時の方がはるかに際立っていたとはいえ、2023-24シーズンのバイヤー・レヴァークーゼンをいくらか思い起こさせる。 レヴァークーゼンは全大会を通じてアディショナルタイムに13得点を挙げ、まず「バイヤー・レイターフーゼン」と呼ばれるようになり、その後ドイツ王者になった。 BVBが今季アディショナルタイムに決勝点を挙げたのは、DFBポカールでブレーメンを3-2で下した試合だけだ。 しかし、全大会を通じて、後半のパフォーマンス向上によって何らかの巻き返しを見せた試合は、すでに7度ある。

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バイエルン・ミュンヘンとの上位対決では89分にファビオ・シウヴァが2-2の同点ゴールを決めたが、それも試合内容に見合う一撃だった。 そして今回のアーセナル戦でもそうだ。 シュトゥットガルト戦の1-0の勝利と、DFBポカールのブレーメン戦では、コヴァチ監督がそれぞれ、後にアシストを記録するジョーブ・ベリンガムと、後に得点するマルセル・ザビッツァーを投入し、交代策で勝利を引き寄せた。 もちろん、シーズン終盤を予測するにはまだ早すぎる。

とりわけBVBは、チャンピオンズリーグで上位8チームに入り、プレーオフを経ずに決勝トーナメントへ進むには、今後3試合で少なくともあと2勝が必要だろう。 それでもドルトムントが、常に前半戦より後半戦の方が強かった近年と同じようなパフォーマンスを見せれば、BVBは必然的にリーグ優勝争いに加わる。 チャンピオンズリーグ順位表：現在の上位24チーム