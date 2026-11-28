元アトレティコ・マドリー所属のジョアン・フェリックスが、高額移籍金によるプレッシャーとディエゴ・シメオネ監督との関係悪化を明かす。レコルド紙インタビューで退団の経緯を語る。

元 アトレティコ・マドリー 所属のポルトガル代表ストライカー、 ジョアン・フェリックス が、自身のキャリアにおける最大の転換点となった高額移籍と、最終的にクラブを去るに至った経緯を明らかにした。ポルトガルの著名スポーツ紙『 レコルド 』へのインタビューにおいて、彼は選手としての苦悩と成長の軌跡を赤裸々に語り、ファンやメディアに対して深い洞察を提供している。

1億2600万ユーロの価格タグが意味するもの

ジョアン・フェリックスは、自身の移籍金が持つ莫大な経済的規模を当時は完全に理解していなかったと認めている。わずか数か月の間に、ベンフィカで出場機会に苦しんでいた選手から、世界最高額クラスのレギュラーへと急成長した彼は、その変化の速さに圧倒されていた。12月には試合に出ていなかった状態から、わずか6カ月後に1億2600万ユーロという驚愕の金額で売られた事実を振り返り、すべてがあっという間に起こり、考える時間がなかったと述べている。この価格タグが、彼自身のパフォーマンスに対する批判の矛先を常に鋭くしていたと彼は分析する。

Also read フォートナイトで12月5日から6日にかけてログイン報酬配布

シメオネ監督との関係とチーム離脱の理由

チェルシーとバルセロナへの2度のレンタル移籍を含め、チームを離れる期間を何度か経た末の最終的なクラブ離脱には、サッカー面での関係性も大きく影響していた。ディエゴ・シメオネ監督とのサッカー面での関係は、望ましいレベルには至らなかったとフェリックスは指摘している。この長期にわたるチーム離脱と最終的な退団は、彼にとって単なる場所の変更ではなく、キャリア全体の再構築を迫られる厳しい選択であった。『レコルド』のインタビューは、こうした複雑な人間関係とクラブ事情の裏側にある真実を浮き彫りにするものとなっている。

Advertisement

1000の理由と自己責任の受け入れ

フェリックスは、物事が望んだようには進まなかった背景に1000もの理由があると認識している。彼のミスがあった一方で、全体的に見ればほかの人たちのミスもあったと客観視しつつ、他人のせいにするのは好きではないと明確な姿勢を示した。最初から最後まで一番の責任は自分にあったと力を込め、選手としての成熟した責任感を示している。アトレティコ・マドリーとの決別について、彼はこの移籍をクラブが自身の能力に大きな信頼を寄せていた証しだと捉えている。信頼の深さが、逆にプレッシャーという形で彼に重くのしかかった側面もあっただろう。

前を向く姿勢と現在最高の状態

インタビューの最後にジョアン・フェリックスは、最初のうちはいくつかのことに正しく向き合えなかったことを振り返り、常に前を向いて過去は忘れなければならないと強調した。起きてしまったことは変えられないという現実を直視し、今はこれまでで最高の状態にあると感じていると語っている。高額移籍金や監督との確執という過酷な環境の中で、彼は精神的な弱さを認めた上で、自分自身を取り戻すためのプロセスを踏んできた。今後は、この「最高状態」をパフォーマンスで証明し、過去の課題を克服した新しい選手として活動していくことが期待される。