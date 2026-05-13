ジョアン・ペドロがストライカーへの転身、ハリー・ケイン研究、クラブレジェンド・ドログバとの比較

チェルシーのFWジョアン・ペドロが、ストライカーへの転身について語った。パフォーマンス向上のため、ハリー・ケインを研究しているという。また、クラブレジェンド・ドログバとの比較には謙虚に笑い、『自分の歴史を築きたい』と語った。現代の『9番』の役割を再定義するつもりだ。誌の共同インタビューで、ジョアンはスタンフォード・ブリッジで9番（センターフォワード）としての地位を確立したいと語った。24歳の彼は『チェルシーに加入して以来、その思いを明確に伝えてきた。ワトフォードやブライトンでは10番や9番としてプレーしたが、ここでは9番としてプレーしたい』と述べた。 しかしチェルシーでは9番としてのみプレーしたいと強く主張してきた。その役割を完璧にこなすため、彼はバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキやバイエルンのハリー・ケインといったトップストライカーを研究している。ペドロは、自分をつなぐ現代的なアタッカーだと語る。これは、トッテナムでプレミアリーグ通算213得点を挙げたケインの特長とも重なる。今季チェルシーでは48試合で20ゴール9アシストを記録している。僕は参加型の9番だ。プレーを組み立てられ、かつ大量得点を挙げられる」とブラジル人選手は語る。イングランド代表キャプテンとの対戦を振り返り、ペドロは『ケインと対戦した時は彼にすごく注意を払った。ユニフォームも交換した。彼は尊敬する選手で、彼のレベルに到達したい』と語った。ウェスト・ロンドンで好スタートを切ったペドロは、ディディエ・ドログバと比較されている。コートジボワールのレジェンドはチェルシーで381試合164ゴール86アシストを記録した。ペドロは、その偉業を認めつつ、自分の道を歩むと語った。

チェルシーのFW ジョアン・ペドロ が、 ストライカーへの転身 について語った。 パフォーマンス向上のため、ハリー・ケインを研究しているという。 また、 クラブレジェンド・ドログバとの比較 には謙虚に笑い、『自分の歴史を築きたい』と語った。

現代の『9番』の役割を再定義するつもりだ。 誌の共同インタビューで、ジョアンはスタンフォード・ブリッジで9番（センターフォワード）としての地位を確立したいと語った。24歳の彼は『チェルシーに加入して以来、その思いを明確に伝えてきた。 ワトフォードやブライトンでは10番や9番としてプレーしたが、ここでは9番としてプレーしたい』と述べた。 しかしチェルシーでは9番としてのみプレーしたいと強く主張してきた。

その役割を完璧にこなすため、彼はバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキやバイエルンのハリー・ケインといったトップストライカーを研究している。 ペドロは、自分をつなぐ現代的なアタッカーだと語る。 これは、トッテナムでプレミアリーグ通算213得点を挙げたケインの特長とも重なる。 今季チェルシーでは48試合で20ゴール9アシストを記録している。

僕は参加型の9番だ。 プレーを組み立てられ、かつ大量得点を挙げられる」とブラジル人選手は語る。 イングランド代表キャプテンとの対戦を振り返り、ペドロは『ケインと対戦した時は彼にすごく注意を払った。 ユニフォームも交換した。

彼は尊敬する選手で、彼のレベルに到達したい』と語った。 ウェスト・ロンドンで好スタートを切ったペドロは、ディディエ・ドログバと比較されている。 コートジボワールのレジェンドはチェルシーで381試合164ゴール86アシストを記録した。 ペドロは、その偉業を認めつつ、自分の道を歩むと語った





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